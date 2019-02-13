「是男友，也是工具人」－5種表現，證明男人真心超愛妳

2019-02-13 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



妳至今還相信愛情嗎？現在的世代中，就算沒有愛也能牽手，那怎樣才能得知另一半到底愛不愛妳呢？與其跟姊妹們抱怨討論，不如聽「他」怎麼娓娓道來，不管用行動或話語，來聽聽男人們的內心話，探索男人的內心世界，也許妳會找到想要的答案。

若男友出現下列5種行為，沒問題，代表這個男人真心愛著妳！ 宣示主權，也是一個占有她的表現。圖／摘自 pexels 分享 facebook

昭告天下「妳是我的」

常會在社群網路上看見「閃光照」無非就是一個宣告，「她就是我的女朋友」的宣示，讓其它男生不要接近。這也代表著，他非常肯定對方與重視這段關係的存在；其實就是希望，得到身邊重視的朋友、家人，可以真心祝福這段關係，只有真愛才做得到喔！

對！我就是她的工具人

很多事情，是熱戀期過了就會遺忘，例如：今天去哪？跟什麼朋友有約？什麼東西該買了？會真正考慮到她的感受，也不能忽略她的需要。「馬仔狗」、「女友忠犬」，相信常聽到這類稱呼語吧！那就接受吧，我就是沒辦法不去愛她。 當你真的愛上一個女生的時候，三不五時會萌生結婚的念頭。圖／摘自 pexels 分享 facebook

可能妳會覺得是個衝動，可是當男人真的愛上一個女生時，三不五時就會萌生，與她建立一個完美家庭的畫面，總是甜甜的幻想著，巴望著自己是個有擔當有肩膀的好丈夫。對於男生來說，結婚的問題很沈重，因為，不能看其他女人，也是一個很重大的考驗。 為了「她」，就算打破自己的原則也沒關係。圖／摘自 pexels 分享 facebook

溺愛她，是我的職責

對於固守原則的男人來說，不喜歡的事情通常不會出現，但除了「她」，就算打破自己的原則也沒關係，縱使把我的書桌都堆滿了化妝品、用力關起我的車門、浴室堆滿許多女性雜誌書本、在床上吃東西，都可以照單全收、甚至感到幸福。總而言之，只要得到她的一抹笑容，就可以讓男人開心一整天。 愛「她」就要連她周遭的朋友、親人一起呵護。圖／摘自 pexels 分享 facebook

愛屋及烏就對了

身邊的朋友，往往對於兩個人的情感影響頗大，會希望身邊最重要的朋友及家人，能給予最大的祝福，來為這段情感加分，也希望在家人眼中，她是最棒的人，她會因為擁有我，變成全天下最幸福的女人。

因為愛她，男人也要愛她身邊周遭的親朋好友，還要切記與她的閨蜜，保持良好關係與適當距離，才不會因此產生更多誤解，畢竟她的生活就是我關心的一切。