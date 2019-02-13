全聯草莓季「粉」厲害 15款甜點2月15日強勢登場

2019-02-13 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



每年2月至3月，正是草莓盛產的季節，業者也卯足全力推出草莓季商品。今年全聯草莓季甜點大走「網美系」路線，全聯甜點品牌We Sweet將從2/15至3/21，一口氣推出15款草莓甜點，特別使用與行政院農業試驗所合作的台灣草莓，經技術指導確保安全管理、減少用藥，新鮮安全，不只美型也美味。

去年全聯草莓季推出11款草莓系列甜點，受到消費者喜愛，因此，今年為滿足草莓控的味蕾，We Sweet推出15款高CP值商品，預計可創下超過6000萬的業績。15款商品中，包含冷藏甜點品項「草莓雙餡盆子」、「草莓慕斯奶凍捲」、「草莓雙餡銅鑼燒」、「日式草莓大福」、「冰心捲蛋糕_草莓甜心」等10款，以及預購商品「草莓皇后蛋糕」、「草莓乳酪布拉格派」、「巴伐利亞草莓牛奶蛋糕」、「草莓鮮果瓦芙燒」、「世界冠軍荔香草莓吐司」5款。