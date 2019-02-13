情人節「海鮮丼買1送1」！つじ半還有台灣限定新口味

2019-02-13 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



自2018年登台的日本橋海鮮丼つじ半（Tsujihan），預將於2月14日在台獨家推出「焱」海鮮丼。不同於現有的生食配料，「焱」使用兩段式炙燒技法，可嚐到不同的香氣與口感。配合情人節，2月14日還推出「海鮮丼買1送1」的優惠。

日本橋海鮮丼つじ半本次所推出的焱海鮮丼，為專屬台灣的炙燒海鮮丼，食材與現有的「梅」海鮮丼相同，均使用了天使紅蝦、魚卵、魷魚、松貝、鮪魚等7種食材。但是焱海鮮丼會先將鮪魚魚丁先以直火在表面快速炙燒，然後把海鮮混合堆疊成小山後，再次炙燒調理。最後，則鋪上魚卵、紫蘇、海苔片等佐料上桌，每份售價480元。

炙燒的過程中，不僅可以聽見魚肉經燃燒所發出的滋滋聲響，也能夠聞到充滿野性的香氣。相較於冷食的海鮮丼飯，經炙燒過後的佐料與熱白飯的契合度更佳，民眾也可透過淋醬、添高湯等不同步驟，享受海鮮丼的不同變化。

為慶祝情人節，日本橋海鮮丼つじ半於2月14日推出限量優惠。當日只要著情侶裝用餐並打卡上傳，前20組可享松、竹、梅、焱丼飯買1送1的優惠；生魚片也可升級成為特製的玫瑰花瓣造型生魚片，甜點還能升級成特製的愛心字樣，增添情人節浪漫氛圍。