「愛她，就讓她更美麗」男生送女生這3款保養品 保證告白必中！

2019-02-13 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



挑對情人節禮物，不只能贏得芳心，更可以讓你們感情甜蜜一整年；還在擔心要送什麼樣的禮物嗎？更是沒有頭緒的亂逛挑選嗎？重視保養是女人的天性，千萬別忽略了女生對於愛保養的需求，選擇對的保養品禮物，就不會錯了。 情人節，男人該挑些什麼樣的禮物才能贏得芳心呢？圖／摘自 pexels 分享 facebook

以下三款保養品，推薦給男生可以買給女友，保證必中，不管是要告白，或是讓另一半開心，都很重要！ 年年狂銷的冰河醣蛋白保濕霜，清爽不黏膩，獻給不愛黏膩的情侶。圖／摘自IG 分享 facebook

Kiehls契爾斯「冰河醣蛋白保濕霜」50ml／NT1,350

狂銷13年後，2019年再度升級版本的「冰河醣蛋白保濕霜」，想必是今年最火紅的保濕聖品，清爽不黏膩的質地，讓人印象深刻，絕對是你在選擇情人節禮物的首選，可真是「送禮自用兩相宜」頭號商品。

冰河醣蛋白保濕霜能夠讓女生肌膚的保濕力提升2倍功，而且好吸收、沒有黏膩感，且不管什麼肌膚，連敏感肌膚也適用，送給女生保證不出錯。 你的「她」也是文青掛嗎？那挑選禮物不可或缺的Aesop保養品，就是您最佳的選擇。圖／摘自IG 分享 facebook

Aesop 「澄瑩面部精華素」60ml／NT3,600

想要另一半，面上有光，相信Aesop是你最好的情人節禮物清單，不只是輕盈質地的保濕力，還添加了維生素C、擁有舒緩功效的煙酰胺（維生素B3），可以讓女生肌膚有著光滑細緻的柔嫩質感，最主要是情人節，香氣也是主要的原因，Aesop 療癒的氣味，有著玫瑰與檀香的淡淡香氣，可說是一件身心靈「受賄」不可或缺的保養品。 雅詩蘭黛「特潤超導修護露」小棕瓶，一直深受女性們愛戴，相信是送禮必備保養品。圖／摘自IG 分享 facebook

雅詩蘭黛「特潤超導修護露」30ml／NT2,500

小棕瓶相信大家都不陌生，對於減緩老化、修護科技都已經做到頂峰的一罐經典修護露，也是第一款添加玻尿酸的保養品，同時雅詩蘭黛提出「夜間修護」的概念，換句話說，讓另一半在夜間，也能加強保養的最好良友，犒賞另一半一整年的陪伴與辛苦付出。