生活太認真反而是災難！「學會放空、遲鈍」才會更幸福

2019-02-13 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



在現今步調轉速快、忙碌的社會中，「遲鈍」通常給人負面的印象。然而有時遲鈍未必就是壞事，過度敏感的人，時常糾結於生活挫折而總是煩惱不已，長久下來更容易因此罹患心理疾病。

人生要能夠學著敏感、遲鈍一點，生活才會更加幸福、充滿活力。若你也同樣身為敏感族的一員，以下幾點帶你領悟「去敏感」的人生哲學！ 放開自己敏感的那塊心靈層面，才能讓活得更開心。圖／摘自 pexels 分享 facebook

學著放空

天生敏感體質的人，最害怕是承受許多壓力，因為擔心顧忌過多，而導致神經緊張。該放鬆些，讓腦袋多多放空，對於事物的要求，依狀況作出拙劣的態度，放鬆對於完美主義的定義。

信念法則

生活總是充斥著不如意的事情，但長期下來會讓人感到意志消沉。腦海中迴盪著「我的極限就到這裡」，這些內心的OS讓人生增添挫敗感。即使人生波折再多，也要告訴自己「我可以做到」，抱持著樂觀進取的心態，讓你的思考轉念才能開心地過。 人生不如意十之八九，就請坦然接受考驗。圖／摘自 pexels 分享 facebook

大智若愚，勇於出錯

面對自己的弱點，其實不是一件簡單的事情，我們時常擔心對方給予一個輕蔑的眼色，讓自己又必須在社會上裝腔作勢；這時必須告訴自己，「我不是這麼軟弱的人」，又讓自己更陷入一個要勇於面對承擔的窘境。

不如誠實面對這些弱點吧！有時候勇於暴露弱點，才能在社會、職場上學習到一些經驗，把這些經驗累積起來，你會非常感謝出錯的那刻，讓自己坦然地過著。 坦承自己的衰老，反而讓自己活得更年輕。圖／摘自 pexels 分享 facebook

面對衰老，才能更年輕

人到了一個年紀，身體狀況大不如前，許多的約會跟活動也紛紛少了許多。人對於年齡衰老，時常抱持著可能容易忘東忘西、動作靈敏度降低、頭髮白了些許、細紋又多了幾條。其實應該誠實面對這些問題，即使現在沒有，也漸漸會去看見，所以不如擁抱自己的不年輕，才能讓心情更開闊，坦然接受吧！ 放開自己敏感的那塊心靈層面，才能讓活得更開心。圖／摘自 pexels 分享 facebook

想要年輕，就別太認真

認真，容易被大家解讀成嚴肅、拘謹、原則太多。認真的去思考本身不是一件錯的事情。只是太過於認真，導致自己的白髮、細紋、精神、體能更加退化。簡單的說，人這一生，根本不可能拋棄煩惱這件事，若是不能輕鬆地去面對，凡事太過於苛刻自己，不管哪個歲數，你永遠無法讓自己的身心靈都活躍起來，那就放開吧！