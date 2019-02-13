全聯換購嚕嚕米琺瑯商品299元起 兌完為止這天開搶

2019-02-13 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



喜愛嚕嚕米MOOMIN或琺瑯鍋、餐具的朋友，本周五(2月15日)手刀衝全聯吧！只要用福利點加購價2折起的價格，就能將好看又好用的嚕嚕米琺瑯商品帶回家囉！

全聯去年推出11件琺瑯鍋點換購商品熱銷超過16,000件，今年再度以NEW（嚕嚕米MOOMIN授權商品）& Fresh（熱銷鍋具換色/款）來延續消費者的記憶，以琺瑯悠遊生活為主軸，將使用頻度高的生活用品加入嚕嚕米圖樣，自2月15日起推出4款嚕嚕米悠遊生活點換購商品，甫於官方IG上一PO出商品，馬上就受到許多人的關注與詢問，預計將成為新一波的熱銷品。

2月15日起，只要用福利點加購價，即可將購得的嚕嚕米琺瑯商品有四款，包括：限量3,000件的笛音燒水壺(1.6L)，建議售價3,380元、福利800點＋699元或福利200點＋849元，約2.1折起。限量4,008件的附蓋調理鍋(16cm)，建議售價2,580元、福利800點＋589元或福利200點＋729元，約2.3折起。