太搶手！小7 San-X家族集點活動多項超萌好物首日就完售

2019-02-13 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



動作太慢就只能哭哭！7－ELEVEN即日起首次推出日本超人氣的「San－X家族悠閒生活」全店集點活動，除了超萌的拉拉熊、靴下貓、角落小夥伴、深情馬戲團等人氣角色全新造型登場，療癒年後開工的鬱卒感，實用性更是滿分，像是首次推出的珪藻土系列居家防潮小物，以及雙層烤箱、摺疊收納箱、三層推車、多功能邊桌等，全部限量售完為止，開跑首日已有不少品項被搶空。

7－ELEVEN「San－X家族悠閒生活」全店集點活動即日起至3月24日開跑，消費滿50元可得1點，集滿6點可以69～999元加價購一款，台灣潮濕氣候相當適用的珪藻土系列居家防潮小物包括防潮公仔＋儲物罐組合，San－X家族的3D珪藻土公仔超可愛，也可放在抽屜，集滿6點加129元或144點可隨機兌換550ml一款，共有3款造型，首批限量15萬組；集滿6點加179元或180點可隨機兌換1,000ml一款，共3款造型，限量15萬組。

集結San－X家族人氣角色的多功能絨毛玩偶可隨身吊掛並有不同功能，共有限定針織玩偶系列、香氛袋系列（附贈花仙子限定版香氛袋）、收納包系列、證件套系列等8款，集滿6點加89元或集滿72點可兌換一款，限量共50萬個；另外限量共12萬個的立體公仔香皂，透明香皂內可看到可愛的3D公仔，集滿6點加69元或集滿60點免費送，限量共12萬個。