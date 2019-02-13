太搶手！小7 San-X家族集點活動多項超萌好物首日就完售
動作太慢就只能哭哭！7－ELEVEN即日起首次推出日本超人氣的「San－X家族悠閒生活」全店集點活動，除了超萌的拉拉熊、靴下貓、角落小夥伴、深情馬戲團等人氣角色全新造型登場，療癒年後開工的鬱卒感，實用性更是滿分，像是首次推出的珪藻土系列居家防潮小物，以及雙層烤箱、摺疊收納箱、三層推車、多功能邊桌等，全部限量售完為止，開跑首日已有不少品項被搶空。
7－ELEVEN「San－X家族悠閒生活」全店集點活動即日起至3月24日開跑，消費滿50元可得1點，集滿6點可以69～999元加價購一款，台灣潮濕氣候相當適用的珪藻土系列居家防潮小物包括防潮公仔＋儲物罐組合，San－X家族的3D珪藻土公仔超可愛，也可放在抽屜，集滿6點加129元或144點可隨機兌換550ml一款，共有3款造型，首批限量15萬組；集滿6點加179元或180點可隨機兌換1,000ml一款，共3款造型，限量15萬組。
集結San－X家族人氣角色的多功能絨毛玩偶可隨身吊掛並有不同功能，共有限定針織玩偶系列、香氛袋系列（附贈花仙子限定版香氛袋）、收納包系列、證件套系列等8款，集滿6點加89元或集滿72點可兌換一款，限量共50萬個；另外限量共12萬個的立體公仔香皂，透明香皂內可看到可愛的3D公仔，集滿6點加69元或集滿60點免費送，限量共12萬個。
活動開跑首日就已被火速搶空的包括限量7,500組的珪藻土3D防潮公仔＋造型防潮磚組合、限量2.2萬個的2D珪藻土造型地墊、限量5,000個的雙層烤箱、限量1.5萬個的雙面薄被、限量1.5萬個的多功能邊桌等。目前還有限量1.5萬個的24L摺疊收納箱，集滿6點加699元可兌換一款，限量2萬個的360°旋轉滑輪三層推車集滿6點加999元可兌換一款。
留言