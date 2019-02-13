看好台灣市場！日本GU海外首發路面店5月進軍台中

2019-02-13 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



快時尚市場表現不如以往，但相較美系、韓系品牌開始出現疲態，日系品牌在台灣接受度仍高，也激勵業者加強布局，日本GU今年上半年一口氣新增4個據點，其中包含5月即將在台中開出的「海外首家路面店」，今年不僅展店數是登台後最多，也是海外市場之冠，GU海外事業CEO末永智明表示，「台灣一直是GU海外市場成長快速的國家之一」，將持續加速在台展店。

台灣快時尚市場飽和，去年FOREVER 21收掉在台北信義區的門市，韓國的SPAO也撤出東區、至於歐系的ZARA、H&M等品牌這幾年展店也更趨保守，反觀日系的UNIQLO、GU則是持續投資台灣拚市占。

登台已邁入第5年的GU，目前在台灣共有10家門市，平均每年以2家的速度展店，今年上半年卻一口氣要開出4家店，從3月29日的板橋大遠百店打頭陣，陸續將在Citylink南港店、高雄大遠百以及台中開出新據點，其中，位於台中崇德路的路面店更是「海外首發」店型。