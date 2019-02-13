LVMH太子妃鍾愛的LV手袋 好萊塢女星撞包超精采

2019-02-13 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



以創始店位址為名、輪廓簡約的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）Capucines手袋，以其雋永大器的外型，成為女明星不可或缺的包款，連LVMH集團準太子妃娜塔莉亞．沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）都有一只超可愛的聯名Capucines包款。

娜塔莉亞在IG的穿搭張張精彩，氣質出眾地演繹各種風格，路易威登女裝藝術總監Nicolas Ghesquière在2019早春系列和造型師Grace Coddington共同打造的聯名系列，貓貓狗狗的圖樣深獲她喜愛，除了穿上時髦睡衣之外，也曾拎著一只Capucines x Grace Coddington手袋。

款式繁多 配襯日晚裝皆適宜

內層設置多個方便精巧的內袋、隔間，實用的Capucines為線條流暢、皮革柔軟的經典包款，命名來自路易威登於1854年在Rue des Capucines開設的首家專門店，是一款可手提或肩背的包袋，特色在於鑄造的LV金屬標誌為嵌入皮革的技法，在更迭的設計中融合傳統與現代，有著變化多端的皮革壓紋、異材質拼接等，串珠、紋繡、裝飾花卉和皮製花瓣等細節裝飾更是目不暇給，目前共推出4種尺寸。輕巧奢華的Capucines承襲繁複工藝，每一件都來自工匠超過250道工序的成果，並推出珍稀皮革系列。

克羅伊摩蕾茲（Chloe Moretz）、艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）和蘇菲特納（Sophie Turner）三位路易威登品牌好友，都曾選用以Taurillon皮革打造的黑色Capucines手袋，包款頂端綴以金色鍊條為其特色，鍊條懸掛著LV吊飾，增添幾分女人味。

輪廓雋永 撞包盡顯多變風格

演出《黑暗殺機》的貓王外孫女芮莉克亞芙（Riley Keough），則是以全粒面Taurillon皮革打造的深藍色Capucines手袋展現休閒奢華的品味，精緻的金屬環圈、硬式手柄，都令包款顯得耐久實用，此包款的袋蓋外露可展現Monogram花卉輪廓，或內置則可展現LV金屬鑲飾與皮革包邊；《蜘蛛人：返校日》女星蘿拉哈里爾（Laura Harrier）也展現了同款手袋日、晚裝皆宜的特色，以皮草裝飾的大衣搭配，兼具優雅、悠閒兩種風情。

「泰國甜心」Yaya（Urassaya Sperbund）在《把哥哥退貨可以嗎》的演出討喜可愛，她選擇的Fleur de Lys Capucines手袋，將經典Monogram花卉重新詮釋並作為鑲嵌細節，以金屬色珠飾構成圖案，除了手袋之外還有長夾，每顆珠子均以手工裝嵌，展現品牌包款的工藝，Yaya搭配格紋寬褲穿出當代女孩的瀟灑自信，曾提名奧斯卡女主角獎的蘿絲奈格（Ruth Negga）則是一身酷帥黑表現Fleur de Lys Capucines手袋的鮮明個性，鍾楚曦也選拎同個包款，配襯高調的豹紋外套，甚為搶眼。