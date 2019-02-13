零食變飲料又有新口味！小7限量獨賣77草莓乳加牛乳

2019-02-13 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



超商草莓季陸續登場，搭上西洋情人節話題，從視覺到味覺都彷彿飄滿甜蜜的粉紅泡泡。7－ELEVEN愛戀草莓季即日起至3月12日開跑，彙集糖果、巧克力、餅乾、甜點、飲料、啤酒、冰品、CITY CAFE等超過40種商品，並將門市貨架打造成粉紅情人牆，其中更有不少新鮮口味，包括零食變飲料、限量40萬瓶的77草莓乳加牛乳，以及草莓甜點系的可樂果草莓優格口味、卡迪那寶卡卡草莓千層派口味等。

7－ELEVEN表示，草莓季換上新包裝及口味的商品更吸睛，其中又以糖果、零食最搶手，今年草莓季不僅將商品陣線從糖果零食擴大到飲料、啤酒、冰品，還加上虛擬預購，整體品項數超過百種、較去年增加30%，同時祭出指定商品任選第2件6折，預估帶動業績較去年同期成長2成。

為了讓戀人告白更有新意，7－ELEVEN愛戀草莓季大玩創意包裝，像是可樂果草莓優格口味及卡迪那寶卡卡草莓千層派口味兩包組合起來就能讓包裝上的男女配對成功；77乳加將草莓內餡分別裹入白巧克力及黑巧克力中，推出77粉紅草莓乳加和77黑巧草莓乳加，更首創在包裝上設計圈字遊戲，讓情人圈出想對另一半說的甜蜜話語；MORE氣泡水草莓風味2瓶組合起來就有愛心圖案。

台灣人愛拍照打卡，7－ELEVEN近年來每檔活動都會針對打卡需求推陳出新，今年草莓季最具代表性的就是77草莓乳加牛乳，將經典巧克力化身為喝的乳加，即日起至3月12日任選第2件6折；臺虎精釀莓納斯草莓水果酒的瓶身設計玩巧思，一次擺3瓶就可呈現一幅女神維納斯畫作；冰火推出草莓果茶口味，玻璃瓶身也變成罐裝；Pocky則與法國FAUCHON馥頌甜點店聯名推出日本格力高開心果百琪棒、日本格力高黑醋栗巧克力百琪棒及格力高覆盆莓派對甜筒。

去年7－ELEVEN草莓季以韓國X－5及日本雷神巧克力最受網友好評，上市首周就分別熱銷超過25萬個，榮登日韓草莓巧克力雙天后，今年強勢回歸，其中韓國X－5草莓巧克力風味餅乾的用料升級，內餡加入脆皮捲餅及深焙焦糖醬，可吃到5層夾心，粉紅雷神草莓牛奶巧克力從牛奶、草莓到巧克力碎片全部使用來自北海道的原料；另外還有使用日本原料製成的糖果、啤酒，首推獨家販售的味覺糖OPEN小將福岡草莓條糖、KIRIN冰結水果調酒－靜岡閃耀香草莓。

冰品也趕上這波熱潮，7－ELEVEN草莓季獨家引進森永嗨啾冰棒－草莓、日本榮屋草莓風味冰棒等，即日起再推出季節限定、日本直輸的日本草莓霜淇淋，添加福岡甘王草莓果汁，吃得到靜岡縣草莓的酸、愛知縣草莓的香、福岡甘王草莓的甘甜，融合香醇十勝牛乳，綿密柔滑，並首次搭配可愛的草莓杯設計，3月26日前草莓、草莓綜合霜淇淋任選第2件7折。

此外，CITY CAFE旗下現煮茶飲品牌「現萃茶」即日起至2月26日推出期間限定的草莓冰茶、冰草莓果茶歐蕾，使用紅茶基底搭配草莓濃縮原汁，全國限量12萬杯，一次購買2杯現萃茶或CITY CAFE可享第2杯半價。

即日起至2月24日下載7-ELEVEN App參加「OPEN！CHANNEL情人節影展－愛戀草莓季」活動，拍下愛心手勢或7－ELEVEN愛戀草莓季相關商品，就有機會抽萬元商品卡。

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