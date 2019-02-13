航空情人節超狂促銷！飛大阪580元、曼谷5千有找

2019-02-13 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



年節雖然剛過，近來正好適逢情人節，不如和另一半規畫浪漫旅行吧！航空公司在情人節期間推出機票促銷活動，其中，最低為台北飛大阪單程580元起，等於來回未稅不到1,500元。另有台北飛曼谷來回2人同行單程1,999元起、經濟艙來回含稅4,338元起、商務艙來回含稅8.538元起。

樂桃航空從2月14日到2月17日間，推出3天限定促銷活動，包含台北飛札幌、仙台、東京、大阪、沖繩，以及高雄飛大阪、沖繩等，其中，台北飛大阪最低單程未稅台幣580元起，高雄飛沖繩780元起，台北飛札幌特定航段1,400元起。此外，自6月28日起，往返台北、沖繩航班，從原本每日2班增加到3班，台北飛大阪從6月29日起從每日3班增加到4班。

酷鳥航空從2月14日起推出為期4天的情人節促銷活動，台北飛往曼谷2人同行單程1,999元起，經濟艙來回含稅4,338元起、商務艙來回含稅8,538元起，出發日期到6月底為止。

阿聯酋航空迎接5周年，推出杜拜、雅典、馬德里、慕尼黑等大城市機票優惠，經濟艙價位最低13,555元起，商務艙則是86,555元起，即日起到2月25日為止，可在2月18日到11月30日間出發。