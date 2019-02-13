圖多／一對耳環加個戒指 女星紅毯都先約好這樣配嗎？

2019-02-13 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



接連而至的各大電影及音樂頒獎典禮，讓年初到三月奧斯卡為止是所謂的「紅毯季」，女明星搶華服珠寶競豔是最受歡迎的話題。日前有「英國奧斯卡」之稱的BAFTA在倫敦登場，一襲白色禮服搭配黛安娜王妃耳環的凱特王妃搶盡所有人風采。不過仔細看看女明星的穿搭，有意思的是，許多造型備受好評的女星，可都是以一枚戒指和一副耳環簡單的珠寶，就完美襯托禮服。「夠了就好！」不求浮誇，顯然是本季紅毯珠寶的最高指導原則。

完美駕馭一套綴滿157,000片亮片、寶石與珠飾的香奈兒高級訂製服，瑪格羅比（Margot Robbie）聰明地選擇了精緻小巧的Comete流星鑽石耳環以及緞帶蝴蝶結Ruban多層次寬版鑽戒指做為搭配，因為服裝設計繁複又閃亮，簡約的小型珠寶就夠了，太大反而會全身失去重點。開雲集團老闆娘莎瑪海耶克（Salma Hayek Pinault）理所當然捧自家的場，穿著古馳的一襲黑色斜肩天鵝絨禮服，剪裁合身優雅，肩上則棲息了一隻可愛的立體金屬變色龍，而好巧旗下珠寶品牌寶詩龍（Boucheron） 動物系列珠寶也有變色龍的戒指可以搭配，綴上一對簡約的黃水晶耳環，與肩頭的金色變色龍相輝映，得宜的妝髮讓人驚呼真的有52歲嗎？