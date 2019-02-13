日本唯一！福岡入選CNN「2019必訪19個地點」

2019-02-13 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



美國媒體《CNN》日前公佈「2019年必訪的19個地點」，地點囊括紐西蘭的基督城、埃及等地。其中日本的「福岡」，也因為擁有魅力的歷史、絕佳的美食，還有多個特色景點，因此名列其中，成為日本唯一入選的地點。

在介紹當中指出，福岡是九州的門戶，也是2019年世界盃橄欖球賽的主辦城市之一。福岡的特色景點包括有源自17世紀的福岡城遺址、九州國立博物館，以及太宰府天滿宮等地，還有著名的河內富士花園的紫籐花隧道、柳川等地。CNN也認為福岡是海鮮愛好者的夢想目的地，是日本最好的美食城市之一，包括有長濱魚市場的海鮮、博多拉麵等美食。而福岡美術館，也將於2019年3月重新開放，可欣賞到來自日本與全球藝術家的作品。

除了福岡之外，包括今年迎來100週年的美國「大峽谷」、即將於6月舉行世界上最大的LGBTQ慶祝活動的「紐約」等地，同樣都因具有特殊意義，而被列為2019必訪的地點。從2011年的強震中持續重建的「基督城」，同樣上榜。

《CNN》2019年必訪的19個地點

1.基督城（紐西蘭） 2.埃及 3.福岡（日本） 4.迦納 5.大峽谷（美國） 6.夏威夷（美國） 7.赫布里底群島（蘇格蘭） 8.雅法（以色列） 9.喀拉拉邦（印度） 10.列支敦斯登 11.利馬（秘魯） 12.紐約（美國） 13.諾曼地（法國） 14.瓦哈卡（墨西哥） 15.阿曼 16.普羅夫迪夫（保加利亞） 17.聖巴特（法屬西印度群島） 18.太空海岸（美國） 19.魏瑪（德國）