紐約時裝周／木村光希和昆凌高顏值同框 身高差萌萌噠

2019-02-13 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



兩代女神昆凌、木村光希（Kōki）在紐約的COACH 2019秋季大秀同框了，相差近10歲的昆凌少女氣息不輸人，兩人的微萌身高差也構成了甜美畫面，同場嘉賓還包括韓星鄭秀晶Krystal、王陽明，以及COACH品牌大使麥可．B．喬丹（Michael B. Jordan）和香水代言人克羅伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz），都出席這場在美國證券交易所（American Stock Exchange）舉辦的大秀。

克羅伊摩蕾茲的穿搭向來令人期待，她以淡藍色的帥氣西裝展現個性，淺紫色眼影、粉橘色唇膏使得她一整身都是輕飄飄色系的熱鬧，再次營造出人意表的搶眼。昆凌身穿最新的早秋系列，是她喜愛的陽剛柔美衝突風格，尤其洗舊復古、鑲嵌徽章的皮夾克加上流蘇或鉚釘，是她最鍾意的設計，早前才參與品牌上海早秋大秀的昆凌表示，這是她第三次受邀到COACH時裝看秀，執行創意總監Stuart Vevers對於美式文化的細膩觀察並融入當今潮流元素，所定調的COACH女孩形象獨樹一格，反骨且浪漫。

2019秋季男、女裝系列師法自七○年代裝飾藝術大師Kaffe Fassett對於印花、色彩的運用，因此選擇了有大型窗戶、交織自然光影的美國證券交易所作為發表場地，營造印花明亮、幽暗的輝映與碰撞，並且在模特兒謝幕時，藉由現場的菱鏡、旋轉裝置，投射彩虹般的迷幻燈光。同樣的靈感反映到服裝之上，展現出具有藝術氣息的印花布料、拼布裝飾等；融入海洋與空氣的自由，許多服裝都像海浪的光影般，有著更為鮮明的色澤，飄逸層疊在大地色系與深沉色彩之間。