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紐約時裝周／木村光希和昆凌高顏值同框 身高差萌萌噠

2019-02-13 15:43聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

兩代女神昆凌、木村光希（Kōki）在紐約的COACH 2019秋季大秀同框了，相差近10歲的昆凌少女氣息不輸人，兩人的微萌身高差也構成了甜美畫面，同場嘉賓還包括韓星鄭秀晶Krystal、王陽明，以及COACH品牌大使麥可．B．喬丹（Michael B. Jordan）和香水代言人克羅伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz），都出席這場在美國證券交易所（American Stock Exchange）舉辦的大秀。

克羅伊摩蕾茲的穿搭向來令人期待，她以淡藍色的帥氣西裝展現個性，淺紫色眼影、粉橘色唇膏使得她一整身都是輕飄飄色系的熱鬧，再次營造出人意表的搶眼。昆凌身穿最新的早秋系列，是她喜愛的陽剛柔美衝突風格，尤其洗舊復古、鑲嵌徽章的皮夾克加上流蘇或鉚釘，是她最鍾意的設計，早前才參與品牌上海早秋大秀的昆凌表示，這是她第三次受邀到COACH時裝看秀，執行創意總監Stuart Vevers對於美式文化的細膩觀察並融入當今潮流元素，所定調的COACH女孩形象獨樹一格，反骨且浪漫。

2019秋季男、女裝系列師法自七○年代裝飾藝術大師Kaffe Fassett對於印花、色彩的運用，因此選擇了有大型窗戶、交織自然光影的美國證券交易所作為發表場地，營造印花明亮、幽暗的輝映與碰撞，並且在模特兒謝幕時，藉由現場的菱鏡、旋轉裝置，投射彩虹般的迷幻燈光。同樣的靈感反映到服裝之上，展現出具有藝術氣息的印花布料、拼布裝飾等；融入海洋與空氣的自由，許多服裝都像海浪的光影般，有著更為鮮明的色澤，飄逸層疊在大地色系與深沉色彩之間。

近幾季暢玩經典Signature C的圖樣，在秋季系列轉變為奢華霸氣的大衣圖騰，皮夾克、西裝外套的剪裁以及布料的錯置，展現變化多端的風情；毛衣、翻皮羊毛大衣的厚重和蕾絲飾邊長裙的輕重對比，加上九○年代後期盛行的籃球短褲，則為女裝增加更豐富的個性表現。

昆凌身穿最新早秋系列飄逸印花長洋裝、流蘇皮革背心、拼接厚底靴看秀。圖／COACH...
昆凌身穿最新早秋系列飄逸印花長洋裝、流蘇皮革背心、拼接厚底靴看秀。圖／COACH提供
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Signature C在本季作為翻皮羊毛夾克的圖樣設計。圖／COACH提供
Signature C在本季作為翻皮羊毛夾克的圖樣設計。圖／COACH提供
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格紋與荷葉邊的混搭運用再配襯皮革，讓秋季女裝顯得更有個性。圖／COACH提供
格紋與荷葉邊的混搭運用再配襯皮革，讓秋季女裝顯得更有個性。圖／COACH提供
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COACH於美國證券交易所舉辦2019秋季大秀。圖／COACH提供
COACH於美國證券交易所舉辦2019秋季大秀。圖／COACH提供
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昆凌和木村光希在COACH 2019秋季大秀合影。圖／COACH提供
昆凌和木村光希在COACH 2019秋季大秀合影。圖／COACH提供
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COACH香水代言人克羅伊摩蕾茲身上有淡藍、淺紫、粉橘等春天色彩，相當熱鬧。圖／...
COACH香水代言人克羅伊摩蕾茲身上有淡藍、淺紫、粉橘等春天色彩，相當熱鬧。圖／COACH提供
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COACH香水代言人克羅伊摩蕾茲。圖／COACH提供
COACH香水代言人克羅伊摩蕾茲。圖／COACH提供
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Krystal鄭秀晶也是COACH 2019秋季大秀發表嘉賓。圖／COACH提供
Krystal鄭秀晶也是COACH 2019秋季大秀發表嘉賓。圖／COACH提供
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層層推疊的穿搭構成2019秋季女裝的樣貌。圖／COACH提供
層層推疊的穿搭構成2019秋季女裝的樣貌。圖／COACH提供
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深沉用色與繽紛印花是本季裙裝的重點元素。圖／COACH提供
深沉用色與繽紛印花是本季裙裝的重點元素。圖／COACH提供
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COACH執行創意總監Stuart Vevers和昆凌、王陽明於紐約秀上合影。圖...
COACH執行創意總監Stuart Vevers和昆凌、王陽明於紐約秀上合影。圖／COACH提供
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COACH品牌男性代言人麥可．B．喬丹（Michael B. Jordan）出席...
COACH品牌男性代言人麥可．B．喬丹（Michael B. Jordan）出席大秀。圖／COACH提供
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木村光希是備受矚目的看秀嘉賓。圖／COACH提供
木村光希是備受矚目的看秀嘉賓。圖／COACH提供
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王陽明穿2019春季Varsity夾克，搭配Rexy上衣展現美式經典風格。圖／C...
王陽明穿2019春季Varsity夾克，搭配Rexy上衣展現美式經典風格。圖／COACH提供
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動物紋、格紋是男裝的主要呈現。圖／COACH提供
動物紋、格紋是男裝的主要呈現。圖／COACH提供
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昆凌手提春季Signature印花Parker Top Handle手袋，在紐約...
昆凌手提春季Signature印花Parker Top Handle手袋，在紐約觀賞2019秋季大秀。圖／COACH提供
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大膽鮮明的印花與Signature C混搭表現。圖／COACH提供
大膽鮮明的印花與Signature C混搭表現。圖／COACH提供
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凱亞葛柏是2019秋季大秀模特兒。圖／COACH提供
凱亞葛柏是2019秋季大秀模特兒。圖／COACH提供
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