情人節沒伴也能吃大餐！肯德基創意雙堡上市
浪漫的二月，四處彌漫雙雙對對氛圍，速食業者肯德基也趁勢推出兩款新堡「荷蘭醬橘瓣脆腿堡」與「法式蕈菇咔啦雞腿堡」。同步祭出揪伴湊對優惠，讓單身的民眾不用再癡癡看別人放閃。
即日起至4/1，肯德基推出兩款上校爵選雙堡，以白桃荷蘭醬與橘瓣果肉組成的「荷蘭醬橘瓣脆腿堡」，清新口味中含有淡淡水果香氣，配上深受消費者喜愛的原味雞腿排；另一款「法式蕈菇咔啦雞腿堡」則採用經典辣味咔啦雞腿排，佐特調法式蕈菇醬，以及提味的香濃美乃滋以及鹹香起司片，在口中融合出香濃的獨新滋味。
另外，搭配新堡上市除了有套餐組合之外，肯德基同步推出雙重揪伴享優惠社群遊戲。第一重，凡於2/19-3/11至肯德基官方粉絲團找到「兩個人才能做的事」活動貼文並完成測驗，得到屬於自己的拼圖，再藉由分享拼圖尋得圖像的另一半，揪伴成功的兩人持完整配對圖至門市，即可以同行優惠價購買限定雙堡；第二重是3/12-3/25推出「呼叫K.F.C有情人」活動，凡於粉絲專頁中tag名字以K、F、C為首的臉友(例如：Kate、Fenny、Christine)，就有機會抽中五星級飯店住宿券、PS4 Pro主機(含4手把豪華組)、精緻麻將組、5人同樂帳篷組、4人用防水野營墊，以及肯德基情人節雙堡4人分享餐等好禮。
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