芬蘭 X 台南的溫暖 療癒插畫CupOfTherapy台灣首展友愛街登場

2019-02-13 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



CupOfTherapy x U.I.J展覽。圖/U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館提供 分享 facebook

2019年開春,不妨前往台南來趟療癒的旅行。U.I.J Hotel & Hostel台南友愛街旅館,邀來芬蘭療癒設計組合CupOfTherapy,2月14日起展開台灣首展,透過台南 X 芬蘭的幸福感,聯手為來訪的旅客帶來一趟溫暖之旅。

CupOfTherapy的插畫以療癒力著稱,作品更獲日本Muji Books獨家簽下日文版權出版,登上書籍熱銷榜第三名。他們是芬蘭知名插畫家Matti Pikkujämsä與心理治療師Antti Ervasti、Elina Rehmonen所結合的創作品牌。他們的插畫之所以能溫暖人心,因為每幅畫都是關於真實故事。

心理治療師Antti聆聽每一位朋友的煩惱,插畫家Matti則用一幅幅可愛動物簡單的黑筆線條、精簡深刻的英文短句,像是「I’m too tired to talk but let’s hug.」、「I can feel us.」,傳遞鼓勵、安慰、幽默以對的態度。

CupOfTherapy為這次台灣首展,帶來25幅插畫手稿,更獨家繪製了可愛的動物木板畫,首次在台灣搶先曝光。在芬蘭、美國、日本、香港都擁有高人氣的他們,也將於3月中抵台,舉辦為期兩周的相談所與講座,與大家分享創作理念:如何在生活中擁抱真實的傷心、接受不完美,關注心靈健康的重要性。

活動當中還規劃有一對一的談心插畫時段,與會者可以和Antti分享生活中的故事,由Matti現場繪製一幅專屬的暖心動物圖像,詳情可洽活動頁面:http://bit.ly/2DvWl6T

CupOfTherapy x U.I.J展覽資訊

時間:2019/2/14(四)— 4/14 (日)

地點:U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館1F & 3F (3F展區僅限U.I.J房客參觀)

地址:台南市中西區友愛街115巷5號

U.I.J官網:http://www.uij.com.tw

U.I.J FB:https://www.facebook.com/UIJ.h.h/

CupOfTherapy FB: https://www.facebook.com/CupOfTherapy/