比基尼超火辣 Versace聯名潮牌亞洲只有5個地方買得到

2019-02-13 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



2019開春又有許多知名品牌推出聯名新作！Versace首度邀請知名潮流品牌Kith打造全球限量Kith x Versace聯名系列，透過Kith風格演繹Versace經典印花與剪裁。

Kith x Versace聯名系列服裝均選用Versace奢華面料像是絲綢、絲絨、尼龍等等來設計，所有金屬飾品皆為特別訂製，綴有兩大品牌特色。值得一提的是，Versace梅杜莎頭像的雙眸更蓋上Kith的品牌標誌，別具收藏價值。鞋款方面，經典的九○年代男士鞋款Amico Trainer首次回歸，還提供包括兩款皮革中筒鞋、一款馬毛中筒鞋以及兩款皮革低筒鞋款選擇，Chain Reaction系列推出絲絨高筒版本。女鞋則有綴有Kith x Versace金屬裝飾的皮革高跟靴及露趾涼鞋。