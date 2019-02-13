遠東百貨全台狂送10台車 2月27日前都有機會開回家

2019-02-13 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



遠東百貨今年首度在春節期間加碼抽汽車，大手筆祭出10台汽車大放送策略奏效，加上板橋大遠百、台中大遠百的春節賀歲片電影院人潮，以及南部各店返鄉人潮，帶動農曆春節「金豬報喜」檔期開紅盤，9天假期業績成長近1成，整體來客數提升約3成。但抽汽車活動可沒隨著春節過後就結束了，2月27日前，單筆消費每滿2,000元就可抽獎，年後想開新車？現在都還有機會試試好運氣。

遠百全台10店在2月27日前的「金豬報喜」檔期一口氣推出10台汽車抽獎，每店車款價值平均為50萬左右，分別以嘉義店價值62萬8,000元的SUZUKI IGNIS、台中大遠百與高雄大遠百價值59萬9,000元的Hyundai Elantra，以及板橋大遠百價值58萬5,000元的Toyota Yaris為前三大價高車款。

其餘各店分別是台南大遠百的Luxgen納智捷S3價值55萬9,000元，寶慶店、板橋中山店、花蓮店的NISSAN MARCH價值53萬5,000元，桃園店、新竹大遠百的KIA picante價值49萬9,000元。

此外，活動期間還可享百貨服飾當日累計滿5千送400，數位3C（含APPLE）用9大銀行單筆分6期刷1萬送500，國際精品12大銀行單筆分6期板橋大遠百、台中大遠百滿2萬送1千。

2月14日就是西洋情人節，遠百各店也推出相關活動。高雄大遠百號召情人們一起來捐血，高雄大遠百攜手高雄捐血中心，於情人節當天在一樓廣場舉辦「情人愛捐血」活動，鼓勵情侶們熱血的捲起袖口做公益，也呼應高雄愛情產業鏈政策。

新竹大遠百則在臉書粉絲專頁與粉絲們互動，只要上傳情侶有趣搞怪的照片或撩妹神句，遠百將各別抽出按讚數最高的搞怪照片，以及最厲害的撩妹術語，即可分別獲得主題餐廳雙人套餐一份。2月17日下午14點在1F廣場推出情侶牽手合力過三關，考驗平衡感及體力，優勝者可獲得精美禮品

遠百寶慶店則揪情人放閃，凡在8樓情人節浪漫花牆合照上傳臉書活動專區，就有機會抽到「施華洛世奇手鍊」

一條。在館內找到任一邱比特合照上傳活動專區，可抽「時尚隨身瓶」。凡身分證字號同時包含「214」或「520」(不限順序)，持身分證件即贈「麥當勞蘋果派兌換券一張」，限量100份。