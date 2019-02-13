全聯現烤丹麥菠蘿紅到日本上市熱銷 這兩款也搶手

2019-02-13 00:53 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



看好台灣烘焙市場商機，全聯積極擴大旗下烘焙事業規模，繼2016年開始與日本阪急BAKERY合作、引進日本麵糰及烘焙技術，到去年以7.92億元收購白木屋股權後，如今正式宣布與日本H2O Retailng株式會社成立「全聯阪急麵包」，自建冷凍麵糰廠及向下延伸麵包烤焙廠，資本額為2.6億元，由全聯出資51%、H2O Retailing出資49%，挑戰國內最大現烤烘焙通路。

全聯表示，目前已改建白木屋廠房，預計8月完工、11月正式啟用，每天能生產25萬粒冷凍麵糰。目前共有61間門市販售Hankyu BAKERY全聯阪急麵包，去年銷售85萬個，銷售額達2300萬元，預計今年將擴增255家店，2020年導入完畢，讓消費者在所有全聯門市，都可以30元買到現烤的日系麵包。

據統計，Hankyu BAKERY全聯阪急麵包熱銷前3名，依序為丹麥菠蘿、帕瑪森起司燒、明太子乳酪麵包。其中，銷售冠軍丹麥菠蘿去年11月起在日本販售，大受日本消費者青睞，不到3個月就賣出15萬個。全聯與阪急BAKERY合作，每個月雙方都會進行交流、開發新品，好比2月就將推出辣味起司麵包、草莓閃電泡芙、莓果甜心麵包等。