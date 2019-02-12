日本唯一！水田上的超美木造飯店 還有6M高兒童區

2019-02-12 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



日本東北山形縣鶴崗市於2018年新開幕「SHONAL HOTEL SUIDEN TERRASSE」飯店，為曾經得過普利茲克建築獎的日本建築大師坂茂所首次操刀設計的飯店作品，更是日本唯一建於水田上的木造飯店，處處都可以感受到木造建築所帶來溫暖感，更能拍出一系列網美美照。

出身於東京的建築師坂茂，曾獲得日本建築學會獎作品賞、普利茲克建築獎等多項建築獎項，被譽為「建築界的奇才」。本次SHONAL HOTEL SUIDEN TERRASSE，即是坂茂以初訪鶴崗時所感受到的靈感，並以漂浮在水田之上的木造建築設計而來。

飯店共設有143間房，區分為7種房型，每間房都超過22平方公尺。房客在客房、長廊、或SKY露台，都可感受到木質空間帶來的清新感受，以及木造建築獨有的溫暖氛圍，並欣賞周圍隨著四季變化的田園景色。亦能夠享受當地的溫泉、搭配爵士音樂、欣賞戶外美景。

另外飯店獨有的「LIBRARY」設施空間，以「大人是小孩，小孩是大人」為主題，提供1,000多本書，可以自由閱覽，白天可看著窗外庄內大平原的風景，夜晚則能欣賞雪地裡時而燈火通明，時而若隱若現的美景。在飯店旁邊還有專為兒童所設計的的SORAI兒童遊戲館（KIDS DOME SORAI），在遊戲場設有巨大網子遊具，張開直到6公尺高的屋頂；在「製作場」則備有超過1,000種的素材、200種的道具，讓孩童自行創作，並體驗各種遊樂設施。

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