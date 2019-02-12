先拍照片再丟東西 保證成功5招「斷捨離」居家收納法

2019-02-12 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



人生最難的就是「斷捨離」，每天行走在家中堆積滿滿的物品之中，要如何撒手丟棄這些東西呢？隨身的包包內，總是一些零零總總的雜物是否該找個時間好好的整理歸納呢？我們常說生活要越簡單，心靈才會越平靜，也就是說要懂得拿起，也要懂得捨棄。 好好歸納身邊的收納，才不會讓生活最繁雜的事項都在身邊。圖／摘自 pexels 分享 facebook

先從整理身邊的物品下手

每天都會開啟的包包、口袋，絕對是你每天必須碰見的事物；例如有發票、超商集點、宣傳的面紙與文宣、優惠卷、收據等等，甚至還可能出現用過的衛生紙，好好歸納自己身邊的收納吧！才不會讓生活最繁雜的事項都在身邊。 三個月內都不會用到的東西，就請好好思考它的去向。圖／摘自 pexels 分享 facebook

三個月內都不會用到的東西

家庭煩躁的公共空間；相信大家有許多家中都堆積許多物品，那請你也將它移駕到倉庫或是垃圾桶吧！三個月內都不會用到的東西，會這麼久都沒想到它，勢必在你的生活中，並不是你的唯一或是必須。 當你對於整理毫無頭緒時，先拍下照片，看看不同的視角。圖／摘自 pexels 分享 facebook

用照片掌握整理資訊

當你覺得要開始整理時，還無頭緒，建議你可以先將環境拍下照片，就會知道那裡需要整裡，因為照片會打破你的視覺呈現，來發現自己家中雜亂無章的真面目。 善用手機的行事曆提醒功能，讓你做起事來「事半功倍」。圖／摘自 pexels 分享 facebook

善用手機的行事曆功能

手機有許多行事曆的App這時就派上用場，你可以設定每個月或是每周，給予自己一個固定的打掃與丟棄的時間，來完成這項不可能的任務，才不會半途而廢，為自己的環境盡一份心力囉！ 人生最難的就是「斷捨離」，要如何撒手丟棄這些東西呢？圖／摘自 pexels 分享 facebook

垃圾袋強迫式清潔法

你還在為猶豫不決該丟不該丟的東西煩惱嗎？垃圾袋就是你最好的幫手。將自己放置已久，「拾」之無味棄之可惜的物品，先一一的裝進垃圾袋內，先別急著丟掉它，將裝物品的垃圾袋放置家中較顯眼的位置，久而久之你天天看著裝在垃圾袋裡的東西，就會希望它快點消失在你眼前。