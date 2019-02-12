紐約時裝周／Jessica小白襪穿搭很Q 中分頭遮臉夠仙

2019-02-12 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



2019紐約時裝周上，韓星Jessica（鄭秀妍）搶盡鋒頭，一天連趕Carolina Herrera、Proenza Schouler兩場秀，首套現身印花短洋裝露出美腿，穿白色小短襪搭高跟鞋，看起來超Q，但沒多久馬上換裝，改成中分髮，成功遮臉飄出仙氣，讓人看到Jessica的多變風貌。

Jessica一天之內，展現兩種風貌，看Carolina Herrera秀時，桃紅印花短洋裝，內搭白色蓬蓬襯衫，還有大波浪捲髮，根本就是花之仙女。穿搭也很有趣，小白襪配白色高跟鞋，雖然看起來顯腿不長，倒也有一種俏皮的Q感。

Carolina Herrera秀上顏色繽紛十足，以淡黃、淡藍與粉色為主色調，有種典雅且時髦，而且讓女人刻意少了腰線，寬大的設計風格，可讓女人遮腰內肉。材質上的運用也很多元，薄紗襯衫、印花布料等仍是招牌。

之後Jessica改看Proenza Schouler秀，馬上換了裝扮，梳起中分直髮，粉絲大呼「好看」，這種直髮可以遮去部分臉部，讓Jessica多了些英氣，白色小洋裝配上西裝外套，剛柔並濟，又可帶動起流行。

Proenza Schouler的2019秋冬秀，回歸紐約本質，從美國猶太藝術家Sol LeWitt的作品 「Incomplete Open Cubes」 中汲取靈感，省略某些結構藉以突顯整體。Proenza Schouler希冀能刻畫出現代都市女性的樣貌，整體服裝上看不到太多裝飾，大玩材質與剪裁遊戲，企圖打造出女人穿著的新風貌。

同天另一場的Anna Sui秀，則顛覆典雅風格，模特兒一律頂上爆炸頭，充滿龐克風格，顏色延續紫色系列，濃烈的Anna Sui味道，但更顯得年輕化，顯見品牌轉型的新趨勢。