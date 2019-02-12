艾瑪羅伯茲成時尚寵兒 和亞曼達賽佛瑞比美

2019-02-12 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）近期成了時尚活動的寵兒，出席FENDI、rag & bone等活動，展現風格迥異的穿搭，也穿出甜姐兒的率性風格。

FENDI在紐約麥迪遜大道店為歡慶Baguette包款回歸，舉辦了#BaguetteFriendsForever派對活動，包括艾瑪羅伯茲和亞曼達賽佛瑞（Amanda Seyfried）以及超模Caro Daur、名媛Olivia Palermo，都來到以Baguette包款作為裝置藝術的夢幻空間「Baguette Dream Room」，艾瑪羅伯茲穿上春季的鏤空刺繡裙裝，褶襉設計帶來精緻華麗的氛圍，亞曼達賽佛瑞則詮釋花鳥印花洋裝，相當合襯。