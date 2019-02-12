艾瑪羅伯茲成時尚寵兒 和亞曼達賽佛瑞比美
艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）近期成了時尚活動的寵兒，出席FENDI、rag & bone等活動，展現風格迥異的穿搭，也穿出甜姐兒的率性風格。
FENDI在紐約麥迪遜大道店為歡慶Baguette包款回歸，舉辦了#BaguetteFriendsForever派對活動，包括艾瑪羅伯茲和亞曼達賽佛瑞（Amanda Seyfried）以及超模Caro Daur、名媛Olivia Palermo，都來到以Baguette包款作為裝置藝術的夢幻空間「Baguette Dream Room」，艾瑪羅伯茲穿上春季的鏤空刺繡裙裝，褶襉設計帶來精緻華麗的氛圍，亞曼達賽佛瑞則詮釋花鳥印花洋裝，相當合襯。
而日前在rag & bone別開生面的2019時裝發表晚宴「A Last Supper」，艾瑪羅伯茲也以絢爛繽紛的花卉恤衫搭襯皮革褲裝出席，展現帥氣的樣貌；這場晚宴呼應rag & bone當代且富於挑戰的精神，所有嘉賓都身穿rag & bone 2019秋冬新裝，打破了傳統時裝發表的常規，以音樂、藝術盛宴的形式包裝。2019秋冬系列融合軍裝、美式工作服、運動服與英式剪裁等元素，再次顯現品牌著墨功能性服裝的設計精神。
留言