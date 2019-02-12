華航罷工 旅行社「每天被旅客追爆，損失沒時間細算」

2019-02-12 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



華航機師罷工事件尚未落幕，旅遊業者反應動靜兩極。有業者怒指機師工會「非常惡劣」，同時要求華航妥善處理，「否則，未來不排除聯合旅行業者發動抵制華航」；但也有業者私下表示，未來仍要仰賴航空公司給票、提供好價格，「大家在同一條船上，不必在此時落井下石」。

華航機師罷工進入第五天，根據華航公布資料，已有一百一十二個航班取消，受影響旅客恐逾一萬五千人，單一家雄獅旅行社這幾天受影響的旅客，保守估計就達兩千五百人，業者表示，目前能做的是每天緊盯華航取消班次，隨時因應，至於外界關心的代墊費用，業者說「每天被旅客追爆，還無法細算」。

業者私下表示，前幾天還在春節假期，取消航班多是港、澳、日本等替代航班選擇較多的航點，這兩天開始出現長程線航班取消，面對的問題相對複雜。若以春節旅遊旺季、一家中大型旅行社為例，保守估計一天至少三十至五十團搭乘華航班機，若航班取消，包含後續已支付的行程、住宿、餐飲等費用，一天至少損失上百萬元；業者指出，國內中大型旅行社的合作夥伴多以華航與長榮為主，影響之大難以估計，「共同的心聲是希望盡快落幕」。

旅遊業者也私下抱怨，機師工會這次罷工完全沒有預告，也沒有時間可以準備其他因應措施，就算進入第五天，一樣只能等待公布，確定取消班次，再為旅客做其他安排；如果華航最終不賠，或是並未全賠、而是按比例賠償該怎麼辦？旅遊業者私下說，航空公司與旅行社有緊密的業務合作關係，旅行社會跟航空公司以「包票」方式獲取較低的機票折扣，或者在旺季需取得大量機位，為了保持良好的關係，損失通常會自己默默吸收。

以2016年華航空服員罷工事件為例，「即使航空公司擔責或有保險理賠，但還是有很多無形的、難以量化的費用」，某家不願具名的旅行社業者指出，像是當時提供轉團優惠、保留訂金等作法，都無法實際計算。此外，旅行社是旅遊供應鏈的最前線，從罷工開始每天被旅客「追殺」，處理不完的轉機、退票、接駁、行程變更等問題，「壓力全落在旅行社身上」。業者希望華航能盡快提出解決方案，並且制定清楚規則與單一窗口。