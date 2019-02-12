小資情侶過節！王品4品牌情人節優惠 最低600元起

2019-02-12 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



再過兩天就是情人節，王品集團旗下西堤、夏慕尼、藝奇、原燒等推出情人節優惠，每人價位介於600元到1,340元左右。另有多種加購餐點，讓消費者可以親民價格輕鬆「加菜」，像是西堤牛排即日起到2月17日推出焗烤龍蝦加價，點購2客以上套餐就可用388元加購，每店每日限量15客。

王品旗下4間餐廳祭出優惠活動，其中，西堤牛排即日起到2月17日推出焗烤龍蝦加價優惠，購買2客以上套餐，就可用388元加價，每店每日限量15客。另西堤自2月18日起推出新主餐香煎紐約客，使用Prime等級紐約客，凡是點購套餐就可主餐升級香煎紐約客牛排。

此外，夏慕尼針對情人節推出法式夢幻套餐，包含開胃菜松露蒸蛋及法式紅酒田螺，前主菜挪威鮭魚、北海道干貝，另有主菜澳洲M8和牛、西班牙伊比利豬2選1，每人1,218元起。