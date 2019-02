「金秘書」朴敏英情人節登台 人還沒來禮物先備好備滿

2019-02-12 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



受紐約珠寶品牌TIFFANY & Co.邀請,主演熱播韓劇《金秘書為何那樣》的韓國人氣女星朴敏英將於本週五(2月15日)出席TIFFANY & Co.於台北101專門店所舉辦的「Tiffany True 訂情鑽戒新品發表會」,而她本人也將會於2月14日情人節當天抵台,下榻台北君悅酒店,預計停留2天1夜。