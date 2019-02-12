潤娥機場時尚背這款包包 好適合當情人節禮物

2019-02-12 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



紐約時裝周正在進行中，少女時代的潤娥獲MICHAEL KORS之邀，前去觀賞Collection系列2019秋季時裝發表，她穿著簡約的軍綠色大衣配襯黑色的CECE鍊帶包，清爽美麗，這只全新的CECE手袋，也相當適合作為情人節禮物，是小資女孩優雅實用的選擇。

潤娥在仁川機場拍攝的機場時尚照片，剛好有陽光灑落，自然補光，在她的臉灑上柔和溫暖的光線，構成美麗的畫面，她穿上簡單的軍綠色風衣外套、披著米白色針織上衣，搭配的包款是MICHAEL Michael Kors 2019春季新品CECE黑色鍊帶包，包款飾以金屬鎖頭釦環和鍊帶，包身為光滑小牛皮，袋內有多夾層設計，鍊帶可調整長度，除了肩背還可斜背、手提，尺寸共有3種選擇，除了簡約俐落的單色素面之外，還有立體蝴蝶裝飾、鑲嵌鉚釘的款式，適合送給另一半當情人節的實用賀禮。