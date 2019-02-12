超商首見草莓熱狗！全家便利商店草莓季玩新潮吃法
冬天是草莓的盛產季節，粉紅旋風再度吹向超商，全家便利商店今年鎖定童趣風、濃厚系及驚奇感，集結超過40款超商獨家草莓新品，其中最驚奇的口味就是首度推出期間限定的草莓熱狗，在加多汁Q彈的熱狗中加入酸甜的草莓果乾蜜餞，熱狗外皮呈現粉紅馬卡龍色澤，再灑上黑芝麻點綴，彷彿草莓表面的草莓籽，視覺、味覺雙重滿足，2月13日至3月12日購買草莓熱狗並加購任一口味的熱狗，即可享加購優惠價19元（不含熱狗麵包）。
全家便利商店今年草莓季集結5款期間限定的草莓麵包、甜點、三明治，主打爽口草莓醬搭配奶霜、巧克力醬或草莓巧克力，多重滋味一次滿足，其中脆皮草莓煉乳泡芙將新鮮草莓拌入牛奶及蛋黃，熬煮出香濃的草莓卡士達醬，再添加鮮奶油、煉乳，口感更有層次；草莓雙餡夾心麵包、草莓果醬三明治在果醬之外，分別添加日本進口奶霜、起司片等素材；草莓甜心鬆餅、草莓巧克力夾心蛋糕則加入巧克力醬或草莓巧克力，交織出濃郁又不膩口的滋味。
「全家行動購」還推出亞尼克凍感美莓生乳捲，將柔軟Q彈的泡芙蛋糕捲入北海道奶霜、草莓奶霜及覆盆子果凍，期間限定獨家販售，即日起至2月26日開放預購。
另外還有大走童趣風格的草莓新品，像是77濃厚系草莓乳加、獨家販售的森永草莓牛奶糖等，將草莓的酸甜滋味放入兒時記憶的糖果中；到泰國必買的泰國皇家牛奶片，全家便利商店也特別引進草莓口味版。全家便利商店2月15日至3月12日推出「繽紛草莓季」主題端架，包括甘樂鮮果實軟糖日本限定草莓口味、小熊餅乾草莓口味、Cheers草莓氣泡水等近40款指定商品可享第2件享6折等不同優惠。
留言