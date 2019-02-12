愛心高跟鞋太性感 飯店服務生偷窺女房客

2019-02-12 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



還有兩天就是情人節了！禮物選好了沒？如果還不知道要送什麼，挑雙百搭可愛的鞋款也不錯！Roger Vivier和Hogan今年推出愛心與字母元素鞋款，分別打造優雅的高跟鞋與率性休閒鞋，傳遞滿滿愛意。

Roger Vivier創意總監Gherardo Felloni全新打造的「I Love Vivier」愛心高跟鞋系列，鞋面是一個愛心的形狀，除了有紅、黑、白、桃紅等顏色之外，還有水蛇皮的銀色款式，之前香港女星梁若施來台灣參加活動就搶先穿上這雙可愛的愛心鞋款，無論是搭牛仔褲或是裙裝都很好看。

品牌也特別邀請法國知名電影導演Laura Sicouri指導「I Love Vivier」短片，由女星萊斯里梅迪納（Leslie Medina）主演，故事描述一名巴黎飯店服務生拿著貴重的包裹依循女主角的歌聲走近，透過房門鑰匙孔看見她穿著「I Love Vivier」愛心高跟鞋慵懶地唱著「You’re my perfect pair」，神秘復古的氣息為這雙鞋增添浪漫色彩。