FURLA打對折、3千送3百 百貨情人節甜蜜出招

2019-02-12 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



春節過後，緊接著就是西洋情人節登場，台北東區、信義區、西區百貨推出一系列情人節精選商品優惠、餐廳美食推薦與滿千送百優惠，無論是為自己購物，或是情人送禮，都能享有甜蜜優惠。

●SOGO台北店滿6000送100 FURLA全面5折起

遠東SOGO台北店情人節檔期攜手7大銀行，刷指定銀行信用卡消費滿6,000元起，送SOGO禮券100元，最高回饋SOGO禮券1,700元，單筆消費滿萬元分6期，再加碼送100元SOGO禮券，3/3前扣快樂購卡200點，即可兌換100元購物金。

SOGO情人節商品全面3.9折起，忠孝館、敦化館義大利輕奢包款FURLA全面5折起，復興館5F飾品區購買萬元以上男女對戒，可憑快樂購卡及發票兌換SOGO商品券1,000元；敦化館單日累積消費滿1萬元，贈餐廳折價券200元，累積消費滿2萬元起，贈SOGO商品券500元，最高可獲得SOGO商品券5,000元。

另外SOGO台北店多家餐廳推出浪漫情人套餐。復興館9F新開幕的成真咖啡推薦復興館限定的花見雪莓舒芙蕾（售價298元），敦化館7F的維多麗亞N。168頂級牛排館情人節豪華海陸套餐（售價7,000元/2人）。忠孝館11F的NARA Thai Cuisine情人節精緻雙人套餐，特價1,700元。

●統一時代台北店情人節當天3000送300

統一時代百貨台北店情人節當天推出一系列活動。凡持統一時代百貨聯名卡於館內單筆消費滿3,000元即可獲得300元商品抵用券，滿6,000元可獲得600元。同時，結合3D列印推出情人節特別活動，全館消費滿520元，就可上傳一張照片客製專屬熱奶茶。2/14於2F消費累積滿2,000元，即可憑發票至咖啡瑪榭櫃位享甜點一份。

另外，統一時代台北店也展開開店8年來最大規模的改裝計畫，2月15日至3月3日推出「改裝出清Part 2﹣B1運動戶外用品區」優惠，針對B1改裝櫃位加碼單筆消費滿2,000元送100元B1抵用券，聯名卡友首6日（2/15~2/20）再獨享單筆3,000元贈送300元全館抵用券，換算下來合計回饋度達13.3%優惠。

●新光三越台北南西扣點數10抽iPhone XR

新光三越情人節檔期適逢過年卡利High優惠，持指定11大銀行可享4% 5% 6%回饋，skm pay最高享7%回饋。台北南西店除了店上享情人節優惠，也推出skm select選物專區，方便線上購買。