全台限量6千杯！OKmart大湖草莓歐蕾甜蜜登場，會員同品項第二杯5折

2019-02-12 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



草莓控快衝！迎接西洋情人節，OKmart推出現煮咖啡新品「大湖草莓歐蕾」、「大湖草莓拿鐵」，選用台灣大湖草莓，調和戀愛般的酸甜滋味，全台限量販售6,000杯，即日起至2月14日會員獨享同品項第二杯5折；另外OKmart也推出粉嫩小豬包、粉嫩心型甜心包、粉紅戀愛巧克力蛋糕等，不僅嘗在嘴裡甜在心，還能跟情人一起拍照打卡曬恩愛。

近年來超商現煮咖啡飲品已成為銷售主力之一，消費者對於創意混搭口味的接受度也愈來愈高，尤其是搭配節日推出的限定口味更大受歡迎，OKmart預估大湖草莓歐蕾、大湖草莓拿鐵等限量新品上市可望帶動門市現煮咖啡銷售量單日成長1成。

除了限量的大湖草莓歐蕾、大湖草莓拿鐵之外，OKmart也在西洋情人節前夕特別推出「初戀色系教主－商品派對」，立體造型的粉嫩小豬包內餡是濃郁芋泥餡料，甜而不膩，是拍照新寵；粉嫩心型甜心包是大眾接受度高的紅豆餡口味，濃郁香氣一入口就化在舌尖；粉紅戀愛巧克力蛋糕擁有小巧可愛的心型造型，適合下午茶品嘗；另外還有草莓風味CALPIS乳酸飲料第二件6折，清爽的草莓和牛奶搭配，口感酸甜。