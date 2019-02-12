設計金童、超模操刀設計 運動鞋也能穿出時尚感！

2019-02-12 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



運動品牌翻玩聯名再一發！REEBOK推出話題新作，由品牌代言人吉吉‧哈蒂德(GIGI HADID)親自操刀設計，以她的父母親誕生國家為靈感，打造一系列高端運動時尚單品；而Converse則在新年一開始，就端上與JW Anderson合作推出的Run Star Hike鞋款，要讓粉絲們在新一年穿出時尚運動風。

時尚超模GIGI HADID以獨特的風格獨步時尚圈，舉手投足都是大眾焦點，不論是身上穿的服裝、腳上踩的鞋款到臉上畫的妝容，都被許多時尚粉絲奉為潮流Icon。這次她替REEBOK 操刀聯名系列，設計元素結合美國、巴勒斯坦、荷蘭三個國家的國旗組成，其中CLASSIC LEATHER TRIPLE鞋型是因應REEBOK X GIGI HADID聯名系列全球限量，僅有紅色跟白色款，搭配特殊超增高加厚設計鞋底，打造長腿視覺感。

此外，源自90年代的復古慢跑鞋AZTREK及REEBOK常青熱賣款式CLASSIC LEATHER同時也加入GIGI HADID的聯名陣容，鞋舌同樣印有REEBOK x GIGI HADID專屬LOGO，並於鞋身加入的此次聯名系列最重要的國旗旗幟。

另外，去年9月在倫敦時裝秀首次亮相便吸引目光，由Converse 與設計金童JW Anderson推出的Run Star Hike鞋款也於日前上市，這款鞋最大亮點就是設計師Jonathan Anderson 為Chuck Taylor配上跑鞋的鞋底，賦予品牌最具代表性的鞋款一個截然不同的革新設計。