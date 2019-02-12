來自外太空！蒂妲史雲頓 卡地亞把宇宙變成珠寶

2019-02-12 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



造型百變的演技派女星蒂妲史雲頓（Tilde Swinton）駕馭服裝造型的功力高深、深具品味，一直是時尚潮流指標，日前出席卡地亞於巴黎國立自然史博物館（Muséum National dhistoire Naturelle）內的礦物學與地質學館（la Galerie de Minéralogie et de Géologie）舉辦LES GALAXIES DE CARTIER主題系列珠寶媒體發表晚宴，身穿一襲Iris Van Herpen的印花百摺長袍，與以浩瀚宇宙為主題的全新珠寶相得益彰。

卡地亞此次發表的 全新LES GALAXIES DE CARTIER主題珠寶，採獨立編號並限量發行，台灣地區僅接受客訂。創作主軸將靈動不息的宇宙，以色彩、 原子和粒子的種種現象化作珠寶，創意十足。LUNES手鐲在K金雕塑上羅列大溪地黑珍珠，描繪宇宙中行星連為一線的姿態。METEORITES則以玫瑰金、鑽石、月光石及乳白色石英打造劃過天空的彗星及其光芒。GALAXIES 系列則從在太空中回望夜晚的地球，滿佈萬千紅、黃、藍色光點的球體，猶宛如如大城市般燈火繁盛的景緻。而蒂妲史雲頓最字案不絕口的則是ATMOSTPHERES系列，在水晶拱頂內以「舞動鑲嵌」鑽石呈現銀河各個星系及黑洞。這也是卡地亞首次於珠寶作品上採用變質石英岩材質。

其他出席名人包括知名好萊塢女星 Golshifteh Farahani，LANVIN 前創意總監 Alber Elbaz，以及卡地亞摯友兼導演蘇菲亞科波拉（ Sofia Coppola） 及名媛 Bianca Brandolini。