點餐告白脫單倒數 foodpanda限時傳情活動雙重奏開跑

2019-02-12 14:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



今年情人節不孤單，美食傳情好簡單！為了應援全天下有情人，美食外送平台foodpanda推出限時情人節「吃貨傳情」活動，從全台數千家餐廳中，集結超過百家合作餐廳支援。除2月11日起美食外送服務費限時調降至20元外，凡於指定餐廳訂餐享優惠，隨餐更隨機附贈一張限量告白小卡一起把愛散播出去。

同步推出加碼活動，情人節脫單倒數計時，滿額輸入優惠碼，就有機會由小鮮肉外送員，將情意化做美味食物，送給你心中的那個他或她。

此外，為了提供全台食客在情人節的叫餐靈感，foodpanda公布「10間情人節精選餐廳」，更推薦情人節叫餐攻略，配合平台獨家提供的貨到付款和線上刷卡雙付款機制；不管是老夫老妻、新婚夫婦、同居情侶、曖昧或獨身男女都能輕鬆一指，美食上門，暖胃更暖心！

科技進步及消費者習慣的改變，更促使了外送服務蓬勃發展，從最初的單純送貨，到現在無論是外送產品或是外送流程都進化得更加多元與豐富。

因此，在今年情人節， 除了從2月11日至2月28日，平台服務費全面調降為20元外，foodpanda首度推出「你點餐，我告白！」限時傳情活動第一彈，大力支持身處異地的戀人，撮合正在曖昧的男女或是應援愛情長跑的老夫老妻。

在foodpanda全台數千家合作餐廳中，共有過百家餐廳響應本次傳情活動，包含知名連鎖早餐品牌「麥味登」、人氣手調飲料「Comebuy」及經典炸雞連鎖店「胖老爹美式炸雞」都在行列之中。

即日起至2月28日止，民眾只要登入foodpanda網路版或APP，進入篩選功能，下滑至熱門餐點類別，便能點選「百大餐廳幫你告白 滿額再折$29」選項，找到參與本次活動的店家。

成功下單後，除享有店家獨特優惠—滿額折29元外，更有機會收到本次活動亮點—隨機附贈的告白小卡，傳情自用兩相宜。除此之外，好康再加碼，只要在2月28日前，收到告白小卡並拍照上傳個人Facebook頁面，將貼文設定公開並標示指定標籤「#foodpanda」與「#放閃開吃」，就有機會再抽$214元美食金。今年情人節暖胃暖心，一鍵搞定好簡單。