不輸丹丹漢堡 繼光香香雞推出炸雞配麵線

2019-02-12 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



在南部地區以炸雞配麵線，而有南霸天之稱的台式速食店「丹丹漢堡」廣消費者喜愛。台中起家的繼光香香雞，今天二月初正式於台北京站店、台中繼光店指定門市，推出話題新品「香香雞麵線」。

「香香雞麵線」採用以傳統古法日曬風乾而成的純手工麵線，再搭配上招牌香香炸雞，巧妙融合炸雞的濃郁蒜香及臺式古早味麵線，脆皮香香炸雞沾配麵線呈現多重口感。此外，包裝上更突破古早味麵線以往採用塑膠碗或紙碗，使用隔熱霧黑螺旋咖啡杯，讓吃麵線就像喝咖啡一樣輕巧時尚，既不會燙手也可以一小口一小口慢慢品嘗。

繼光香香雞表示，這次結合台式手工麵線進行創新及嘗試，預計在第三季將產品擴及至加拿大及馬來西亞等地，讓廣大的歐美、東南亞等國際市場認識台灣人的傳統小吃，並用輕時尚的包材結合國際市場最愛的台式炸雞，共同展現臺灣美食獨特魅力。

繼光香香雞京站店

地址 : 台北市大同區承德路一段1號B2樓10櫃

電話 : （02）2552-6815

時間 : 週日～週四11：00 ～21：30／週五～週六11：00 ～22：00

繼光香香雞繼光店

地址 : 台中市中區繼光街91號

電話 : （04）2226-7919