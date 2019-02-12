零時差接軌超模妝容！momo購物網全台首賣媚比琳FIT ME空氣絲絨蜜粉

2019-02-12 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



搶攻美麗經濟，momo購物網宣布與MAYBELLINE媚比琳合作，即日起至2月28日舉辦「momo X MAYBELLINE紐約時裝周」活動，融合紐約直擊、2019彩妝趨勢、獨家首賣等三大元素，推出最潮紐約時裝周指定彩妝特區，MAYBELLINE媚比琳身為紐約時裝周後台指定彩妝品牌，首度邀請人氣網紅黃小米擔任特派員，零時差更新紐約時裝周最新訊息，momo購物網更獨家首賣紐約時裝周後台指定使用的超人氣神級蜜粉「FIT ME空氣絲絨蜜粉」，活動期間再祭出精選商品下殺3折起、結帳滿799元折100等好康。

根據經濟部統計處公布的2018年零售業經營實況調查，化妝保養品位居藥妝零售業銷售商品的首位，占51.5%，隨著數位經濟時代來臨，品牌更加速虛擬通路佈局，MAYBELLINE媚比琳自進駐momo購物網至今，締造許多銷售佳績，包括品牌周5天活動中賣出近千支絲絨霧光唇膏、超持久無敵特霧持妝組在活動期間內創造破百萬銷量，去年MAYBELLINE媚比琳於momo購物網銷售年成長率更高達110%。

今年momo購物網與MAYBELLINE媚比琳嘗試創新多元的合作模式，前進紐約時裝周，除了每日更新紐約時裝周現場花絮與黃小米紐約妝容街拍照之外，momo購物網更取得台灣眾多美妝網紅力推而引發代購潮的FIT ME空氣絲絨蜜粉搶先全台上架開賣，另外還有紐約時裝周的彩妝秘密武器－超激細抗暈眼線液、極綻色緞光絲柔唇膏等，活動期間MAYBELLINE全館超過250個品項下殺3折起，再加碼結帳滿799元折100元等優惠。