賈靜雯穿成復古街頭少女 飛紐約朝聖小馬哥作品

2019-02-12 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



紐約時裝周即將迎來壓軸大秀Marc Jacobs秋冬發表，台灣女星賈靜雯這次也受邀參與，還沒到秀場就先在機場展現復古「減齡」穿搭，把時光拉回九○年代，重現會出現在當時連續劇中的俏麗街頭少女模樣。

賈靜雯在機場穿的服裝全出自Marc Jacobs 2019 Redux Grunge Collection早春系列，大腳紳士刺繡粉色上衣外搭白色西裝外套露出衣擺展現層次趣味，格紋長洋裝配白色馬汀鞋與針織帽則是混搭出率性，更顯年輕。Softshot背包也是早春全新推出的包款，使用沒有上漆的柔軟牛皮製作，並搭配金屬D字釦和皮革背帶。

事實上這個系列正是Marc Jacobs以他在1993年擔任Perry Ellis設計師時設計的「Grunge Collection」春季系列為靈感，推出復刻版的「Redux Grunge Collection」系列，重現當年秀上主要的26套服裝，從帽飾到鞋履、飾品與配件等，全都依照原創圖騰印花、布料和刺繡設計，其中也包含紐約知名諷刺塗鴉師Robert Crumb所創作的漫畫人物Squirrelly the Squirrel瘋狂松鼠、Keep on Truckin大腳紳士及Mr. Natural自然先生的Robert Crumb塗鴉系列主題作品，所以賈靜雯穿起來才會有濃濃的九○年代風格。