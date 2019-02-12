超商草莓季 首見驚奇新品「草莓熱狗」

2019-02-12 13:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



冬天是草莓的盛產季節，粉紅旋風再度吹向超商，全家便利商店今年鎖定「童趣風」、「濃厚系」及「驚奇感」，一次集結超過40款超商獨家草莓新品，令人驚奇的是「全家」首度推出多汁Q彈的「草莓熱狗」，期間限定，是今年冬天草莓季的一大亮點。

全家今年推出超商首見的「草莓熱狗」，將草莓果乾蜜餞加入了Q彈的熱狗，酸甜口味是最新潮吃法，熱狗外皮再灑上黑芝麻，彷彿草莓表面的草莓籽。全家行動購則主打「亞尼克凍感美莓生乳捲」，將泡芙蛋糕捲入北海道奶霜、草莓奶霜及覆盆子果凍，形成獨特的多重口感。該產品為期間限定、是全家獨家販售，預購時間為即日起至2月26日止。

全家今年草莓季大走童趣風格，其中像是「77濃厚系草莓乳加」，以及森永「草莓牛奶糖」，把草莓酸酸甜甜的滋味放入兒時記憶的糖果中。另外，到泰國必買的泰國皇家牛奶片，全家也引進草莓口味版，是偏好異國風味的最佳選擇。