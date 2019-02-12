80的青春回憶！收藏喬治麥可的藝術1.6萬元起拍賣

2019-02-12 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



在1980年代以偶像團體Wham!紅遍全球的喬治麥可（George Micheal）在2016年底忽然辭世，令許多聽著他音樂長大的粉絲心碎。其暢銷金曲《Careless Whisper》可以說是當代芭樂情歌的典範，而他 1987 年單飛後的首張個人唱片《Faith》重新定義流行音樂，奠定流行音樂史上最具影響力的天王地位。喬治麥可的全球唱片銷量高達 1.2 億張（當時德國及英國的人口分別為 8,000 萬及 6,300 萬人）。他的作品位列奧地利以至澳洲的唱片榜首，而由東京以至坦帕舉行的演唱會也座無虛席。

藝術品味和音樂品味都大膽獨特的喬治麥可，在遺留下的約42億台幣遺產中，還包括多件私人藝術珍藏，如達米恩赫斯特（Damien Hirst）、翠西艾敏（Tracey Emin）、莎拉盧卡斯（Sarah Lucas）、邁克爾克雷格馬丁（Michael Craig-Martin）及馬克奎安（Marc Quinn）等共同開創「英國青年藝術家」運動的同代英國藝術家。佳士得拍賣會（Christie’s）將於3月14日於倫敦舉辦喬治麥可藝術珍藏拍賣，並於 3 月 8 至 15 日舉行網上拍賣，拍品估價介於 400 至 1,500,000 英鎊之間（約台幣16,000元起）。拍賣的所得收益將捐助他的慈善工作。