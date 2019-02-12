原來大家都買這幾款！ 屈臣氏公開國人及觀光客「面膜瘋買榜」

2019-02-12 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



敷面膜是台灣最愛的保養選項，每年都要用掉上億片的面膜，就連外國觀光客到台灣都愛買面膜，屈臣氏獨家公開台灣消費者及外國觀光客近3年「面膜瘋買榜Top 3」，其中台灣消費者最愛買的榜首是NARUKO茶樹神奇痘痘黑面膜8入，森田藥粧高保濕菁華露面膜8入則是外國觀光客的最愛。

屈臣氏透過龐大的會員數據精準分析並掌握消費趨勢，近年來由於極端氣候、空汙等環境因素日益加劇，加上愛美族群對素顏好膚質的追求，敷面膜已成為日常保養程序的重要一環，不僅台灣消費者會趁著優惠期間大量囤貨面膜，外國觀光客來台也熱愛箱購MIT面膜做為自用或伴手禮，屈臣氏的面膜年度銷量連續5年屢創新高，商品總數更高達1,000項，包括片狀、泥狀、凍狀面膜及針對特定部位修護的眼膜、唇膜、脖膜等都能在實體店面或網路商店買到，每月還會引進多款全新面膜商品。

根據屈臣氏公布的「面膜瘋買榜Top 3」，台灣消費者最愛買的前三名依序為NARUKO茶樹神奇痘痘黑面膜8入、天天美麗優酵極潤保濕面膜單片、喜凱露超涵水修護面膜單片，外國觀光客最愛買的前三名依序為森田藥粧高保濕菁華露面膜8入、天天美麗膠囊面膜系列、露得清細白修護面膜15入。