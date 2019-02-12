三芝櫻花季3月中登場 1.6萬株粉嫩花河美炸

2019-02-12 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



時序已經邁入春天，正是賞櫻花的好時節，除了武陵農場或淡水天元宮等知名景點外，新北市的三芝櫻花季也備受遊客喜愛。今年三芝櫻花季雖要等到3月16日登場，但目前位於青山路的山櫻花已經開了5成，228連假期間仍可前往賞櫻。等到3月以後將有吉野櫻粉嫩綻放，屆時形成綿延花海，勢必吸引大批人潮前往。

三芝區公所自10多年前開始種植櫻花樹，總共種植了1.6萬株左右的櫻花樹，種類也相當多元，其中，三生步道有著400多株吉野櫻，粉紅色的櫻花配上步道旁的小橋流水，綿延2公里之長，景色相當夢幻，不用特別跑到日本就能欣賞櫻花美景。

三芝區公所表示，目前青山路的山櫻花已經綻放5成左右，吉野櫻則是要等到3月中後才會開始綻放，屆時也是今年三芝櫻花季正式開跑時間，將在三生步道舉辦。除了可在此賞花外，還葛品嘗當地特色料理，或是櫻花美食等，並開放蘿蔔田提供遊客下田體驗拔蘿蔔樂趣，以及心願石彩繪活動。另若活動開跑當天（3/16）參加賞櫻集章活動民眾，還有機會拿到三芝限定櫻花旅行包。

2019三芝櫻花季

時間：2019年3月16日早上10點半到下午4點半