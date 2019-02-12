年後轉職先想清楚4件事 「與其靠鬥爭證明能力，倒不如先學肯定自己」

2019-02-12 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



剛過完年，正準備換工作嗎？但現在這份工作，到底哪裡不滿呢？是工作太多錢太少，還是發展不夠，或沒有受到肯定，換工作對人生來說，是件大事情，再換工作之前，一定要先弄清下列四件事情。 肯定自我，才是屹立不搖的固守之道。圖／摘自 pexels 分享 facebook

想要肯定自我價值，要先學習如何肯定自己

如果你是一個渴求掌聲的人，對於批評與抨擊，可能自信心會被輕易地擊潰，也越來越在乎評價，甚至透過社群網路的讚聲，都能讓你肯定內心，如果你是上述這樣的人，那你絕對學不會「自我肯定」，必須仰賴這些來填充自己。

在人生的任何階段，我們都會透過上級或長輩的認同，達到價值肯定；但首先我們要先調整好自己的心態，來自於自己給予自己的肯定，創造認同價值。

在社會上，你有多少的能力，就會有多少利用價值，但要以什麼來衡量自己的薪資多寡，來達到生活的水平線呢？是該考量資源多寡為優先，若能善用外在的給予，加上自己的能力，保持著責任心，就能達到工作與生活的最佳平衡點。 想要下個工作會更好，就要看你做了多少職前規畫。圖／摘自 pexels 分享 facebook

新的工作，心態歸零

多數人換工作的目的，是為了追求更多美好的事物，新的工作，在轉換時有可能讓你歸回原點。在工作期間，常常與公司老闆或上司理念不合，長期累積下來的怨念，最後就是一走了之。但你在這裡有多少能力可以爭取加薪的機會呢？深入探討後才發現，原來周遭有許多朋友，下班後總是吐吐苦水、翻翻白眼一笑置之，當下卻也開不了口。

記住「莫忘初衷」，讓心態歸零，才是你屹立不搖的固守之道。 新工作，必須心態歸零，才能更快步上軌道。圖／摘自 pexels 分享 facebook

做好準備往下個工作邁進？

有時候想想，這麼努力地為公司賣命，得到的薪資或許可以補償內心的不滿；但到最後，什麼才是來這公司的「願景」跟「目標」，似乎在過去的理想化內，早已消失殆盡；所以想要下個工作可以讓自己有新的生活、小小快樂、滿滿的充實感，就要好好的規劃自己、設定未來，「別只看短期」。 保持責任心，就是你生活與工作的最佳平衡點。圖／摘自 pexels 分享 facebook

因為高薪不代表你在這上班會開心，也不代表新的環境老闆會喜歡你，做足規劃是非常重要的事情，若你做好了準備，就好好期待下個工作的路上可以更順利、更順心，也豐富了內心十足的踏實感。