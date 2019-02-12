親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

2019保養新風潮 pH5.5中性溫和淡斑

2019-02-12 10:07經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

近年來訴求以無酒精香料的零添加，以及選用溫和成份，成了保養品市場的新主流，。隨著氣溫漸漸回暖，美白、淨斑等新品也將開始搶攻愛美女性的荷包，2019年春夏，淨斑保養也有保養品牌提出「pH5.5中性溫和淡斑」的新主張。

其實不論男女都會有長斑的皮膚狀況，然而女性因為賀爾蒙的變化，斑點問題更甚過於男性，且隨著氣候與外在的變化，體質、日曬，壓力累積也都是造成皮膚斑點的原因。特別是女性在懷孕期間，由於雌激素和黃體激素的分泌增加，荷爾蒙劇烈變化，刺激「黑色素細胞刺激激素」生成，使體內黑色素大量增生導致斑點的產生。

且斑點問題存在的時間點也會逐漸擴大，不論是孕期之中愈發嚴重的斑點狀況，甚至在生產過後育兒問題與職場的壓力，都會讓女性的壓力斑如影隨形。

親子肌膚寶護品牌Fées法緻2019年春夏將推出全新「無限淨斑精華」，訴求以獨家GenoWhiteTM晶白胜肽與搭載多重美白成分的晶亮滲透微脂粒體，可讓肌膚晶亮透白外，並強調溫和中性pH5.5，以及堅持無添加酒精香料。

同時，Fées法緻「無限淨斑精華」並添加多種天然植物成分，像是選用來自秘魯的黃色百香果子油，蘊含高量的維他命E，具抗氧化效果，以及可舒緩修護肌膚的米糠發酵萃取與滋養鎖水保濕的高純荷荷芭油，可提升肌膚整體亮澤感，預計3月上市。

無限淨斑精華。 Fées法緻/提供
無限淨斑精華。 Fées法緻/提供
分享

美白親子
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

日本唯一！水田上的超美木造飯店 還有6M高兒童區

2019-02-12 22:22

先拍照片再丟東西 保證成功5招「斷捨離」居家收納法　

2019-02-12 21:45

紐約時裝周／Jessica小白襪穿搭很Q 中分頭遮臉夠仙

2019-02-12 19:55

艾瑪羅伯茲成時尚寵兒 和亞曼達賽佛瑞比美

2019-02-12 18:57

限時四天！ 好丘首次快閃高雄 獨家口味登場

2019-02-12 18:46

華航罷工 旅行社「每天被旅客追爆，損失沒時間細算」

2019-02-12 18:39

約會穿UNIQLO錯了嗎？台網友：我都穿路邊攤

2019-02-12 18:31

小資情侶過節！王品4品牌情人節優惠 最低600元起

2019-02-12 18:29

2019新iPhone三鏡頭有影？官方頻道洩玄機

2019-02-12 18:21

「金秘書」朴敏英情人節登台 人還沒來禮物先備好備滿

2019-02-12 17:58

潤娥機場時尚背這款包包 好適合當情人節禮物

2019-02-12 17:50

情人節限定4天！一蘭「愛心點菜單」　吃拉麵也放閃

2019-02-12 17:02

超商首見草莓熱狗！全家便利商店草莓季玩新潮吃法

2019-02-12 16:50

Jo Malone隱藏版好物新貨到！限量文青風旅行組快入手

2019-02-12 16:09

愛心高跟鞋太性感 飯店服務生偷窺女房客

2019-02-12 15:42

影／不只有鯛魚燒！來東京高尾山吃天狗燒

2019-02-12 15:20

FURLA打對折、3千送3百 百貨情人節甜蜜出招

2019-02-12 15:14

全台限量6千杯！OKmart大湖草莓歐蕾甜蜜登場，會員同品項第二杯5折

2019-02-12 15:09

設計金童、超模操刀設計 運動鞋也能穿出時尚感！

2019-02-12 14:41

影／幫孫子買三國演義 陳建仁鼓勵大家一起看好書

2019-02-12 14:27

來自外太空！蒂妲史雲頓 卡地亞把宇宙變成珠寶

2019-02-12 14:05

不輸丹丹漢堡 繼光香香雞推出炸雞配麵線

2019-02-12 13:58

零時差接軌超模妝容！momo購物網全台首賣媚比琳FIT ME空氣絲絨蜜粉

2019-02-12 13:56

台北書展開幕 金庸茶館讓書迷品味華山論劍

2019-02-12 13:31

賈靜雯穿成復古街頭少女 飛紐約朝聖小馬哥作品

2019-02-12 13:30

80的青春回憶！收藏喬治麥可的藝術1.6萬元起拍賣

2019-02-12 12:58

原來大家都買這幾款！ 屈臣氏公開國人及觀光客「面膜瘋買榜」

2019-02-12 12:57

三芝櫻花季3月中登場 1.6萬株粉嫩花河美炸

2019-02-12 12:55

迎接情人節！小西門追風冰上世界身分證號碼有520免費

2019-02-12 12:45

陳建仁看台北書展：主題德國館與台灣都經過民主轉型

2019-02-12 12:14

享受甜蜜時光！南紡購物中心推情人饗宴優惠

2019-02-12 12:11

金庸當年不好說的秘密 在台北國際書展墨寶裡

2019-02-12 11:29

年後轉職先想清楚4件事 「與其靠鬥爭證明能力，倒不如先學肯定自己」

2019-02-12 11:21

朴敏英、劉寅娜《觸及真心》穿的黑洋裝 都賣光光啦

2019-02-12 10:47

趙又廷赴紐約時尚周看BOSS大秀 機場穿搭裝嫩回春

2019-02-12 10:06

電腦螢幕也瘋4K 三星推全球首款32吋4K曲面顯示器

2019-02-12 00:10
看更多

熱門文章

麥當勞優惠券來了！長達1整月套餐優惠、買一送一

2019-02-13 18:56

30歲就癌末還擔心工作 名醫嘆：最該罷工的是你啊！

2019-02-13 10:18

國內首例！長榮經濟艙機票 選位要付費

2019-02-13 15:22

他去摩鐵代班後對女人不再相信 網友加碼：中午人妻更餓

2019-02-13 11:23

罕見黑豹肯亞現蹤！科學家：百年來首在非洲拍到身影

2019-02-13 17:23

財神上門不自知！去年9到12月22名「千萬富翁」未領獎

2019-02-13 08:26

航空情人節超狂促銷！飛大阪580元、曼谷5千有找

2019-02-13 16:59

天氣又變 北部氣溫下降3至5度

2019-02-13 05:35

郵局不再兌領實體發票！國稅局力推發票兌獎APP

2019-02-13 09:38

高溫上看30度！ 吳德榮：今起至周五中南部空品不佳

2019-02-13 06:32

麻疹患者出沒！ 在這些時段曾搭乘北捷者請小心

2019-02-13 11:42

【心情點滴】王景新／生死遺言

2019-02-13 06:00

年假首日被資遣！ 他想起孕妻、1歲兒「壓力好大」

2019-02-13 12:22

大樂透「春節大紅包」本周五最後一期 44組100萬機會

2019-02-13 15:58

賞鯨客碼頭買魚飼料海上餵海豚 賞鯨業者傻眼

2019-02-13 11:43

年假打麻將憋尿成疾、全家得陰蝨 泌尿科門診年後塞爆

2019-02-13 20:05

台彩公布中獎密碼 包牌這個數字中獎者最多

2019-02-13 13:59

【父子之間】山姆／老爸的髮香

2019-02-13 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／狗年尾巴的最後

2019-02-13 06:00

有觸電痠麻感可別輕忽！名醫陳適安深受此病所苦

2019-02-13 12:09

敷面膜可以讓皮膚水潤？醫生點出使用兩大禁忌

2019-02-13 10:20

「是男友，也是工具人」－5種表現，證明男人真心超愛妳

2019-02-13 23:26

今晨花蓮4.1地震 氣象局：24小時內恐有規模3餘震

2019-02-13 09:30

近三年最強轉職潮出現 25歲以下做半年就想換

2019-02-13 17:51

全聯換購嚕嚕米琺瑯商品299元起 兌完為止這天開搶

2019-02-13 19:15

鼓勵銀髮族走出戶外 觀光局再增補助

2019-02-13 17:46

64歲老闆重養生失眠半年 暴瘦18公斤竟是癌末

2019-02-13 19:16

芬蘭 X 台南的溫暖 療癒插畫CupOfTherapy台灣首展友愛街登場

2019-02-13 12:57

紐約時裝周／木村光希和昆凌高顏值同框 身高差萌萌噠

2019-02-13 15:43

生活太認真反而是災難！「學會放空、遲鈍」才會更幸福

2019-02-13 19:56

真愛試煉！全台「情侶禁地」大搜祕 行天宮也不行

2019-02-13 16:27

瀕臨滅絕 彰化海岸驚見台灣白海豚寶寶死亡

2019-02-13 19:02

全聯草莓季「粉」厲害 15款甜點2月15日強勢登場

2019-02-13 21:58

憂簽署病主法後「醫生不救我」 醫生找樂團唱給民眾聽

2019-02-13 16:37

行動電源品質參差不齊 兩件涉變更設計直接開罰20萬

2019-02-13 10:56

義大醫院引進造價9位數「速鋒刀」 治癌新利器

2019-02-13 18:09

漂亮離職 職場專家提醒：注意四不四要

2019-02-13 17:52

越南又有新廉航「竹子航空」 未稅最低台幣200元起

2019-02-13 16:41

情人節「海鮮丼買1送1」！つじ半還有台灣限定新口味

2019-02-13 21:30

日本唯一！福岡入選CNN「2019必訪19個地點」

2019-02-13 16:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top