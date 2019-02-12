2019保養新風潮 pH5.5中性溫和淡斑

2019-02-12 10:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



近年來訴求以無酒精香料的零添加，以及選用溫和成份，成了保養品市場的新主流，。隨著氣溫漸漸回暖，美白、淨斑等新品也將開始搶攻愛美女性的荷包，2019年春夏，淨斑保養也有保養品牌提出「pH5.5中性溫和淡斑」的新主張。

其實不論男女都會有長斑的皮膚狀況，然而女性因為賀爾蒙的變化，斑點問題更甚過於男性，且隨著氣候與外在的變化，體質、日曬，壓力累積也都是造成皮膚斑點的原因。特別是女性在懷孕期間，由於雌激素和黃體激素的分泌增加，荷爾蒙劇烈變化，刺激「黑色素細胞刺激激素」生成，使體內黑色素大量增生導致斑點的產生。

且斑點問題存在的時間點也會逐漸擴大，不論是孕期之中愈發嚴重的斑點狀況，甚至在生產過後育兒問題與職場的壓力，都會讓女性的壓力斑如影隨形。

親子肌膚寶護品牌Fées法緻2019年春夏將推出全新「無限淨斑精華」，訴求以獨家GenoWhiteTM晶白胜肽與搭載多重美白成分的晶亮滲透微脂粒體，可讓肌膚晶亮透白外，並強調溫和中性pH5.5，以及堅持無添加酒精香料。