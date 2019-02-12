2019保養新風潮 pH5.5中性溫和淡斑
近年來訴求以無酒精香料的零添加，以及選用溫和成份，成了保養品市場的新主流，。隨著氣溫漸漸回暖，美白、淨斑等新品也將開始搶攻愛美女性的荷包，2019年春夏，淨斑保養也有保養品牌提出「pH5.5中性溫和淡斑」的新主張。
其實不論男女都會有長斑的皮膚狀況，然而女性因為賀爾蒙的變化，斑點問題更甚過於男性，且隨著氣候與外在的變化，體質、日曬，壓力累積也都是造成皮膚斑點的原因。特別是女性在懷孕期間，由於雌激素和黃體激素的分泌增加，荷爾蒙劇烈變化，刺激「黑色素細胞刺激激素」生成，使體內黑色素大量增生導致斑點的產生。
且斑點問題存在的時間點也會逐漸擴大，不論是孕期之中愈發嚴重的斑點狀況，甚至在生產過後育兒問題與職場的壓力，都會讓女性的壓力斑如影隨形。
親子肌膚寶護品牌Fées法緻2019年春夏將推出全新「無限淨斑精華」，訴求以獨家GenoWhiteTM晶白胜肽與搭載多重美白成分的晶亮滲透微脂粒體，可讓肌膚晶亮透白外，並強調溫和中性pH5.5，以及堅持無添加酒精香料。
同時，Fées法緻「無限淨斑精華」並添加多種天然植物成分，像是選用來自秘魯的黃色百香果子油，蘊含高量的維他命E，具抗氧化效果，以及可舒緩修護肌膚的米糠發酵萃取與滋養鎖水保濕的高純荷荷芭油，可提升肌膚整體亮澤感，預計3月上市。
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