布萊德利庫柏、泰隆艾格頓 英國奧斯卡紅毯來比帥
被譽為「英國奧斯卡」的第72屆英國影藝學院電影獎（British Academy Film Awards）頒獎典禮，讓多位大咖都齊聚，女明星們更是在紅毯上爭奇鬥豔。然而多位男星包括了布萊德利庫柏、Timothée Chalamet和順利拿下影帝的Rami Malek等人也都在同場比帥。
憑著執導和主演《一個巨星的誕生》，布萊德利庫柏好不風光，雖然都只在金球獎和英國影藝學院電影獎陪榜，無緣奪得大獎，然而在紅毯上他身穿Celine黑色正式晚宴西裝，搭配同色漆面皮鞋，前來領取最佳原創音樂獎，穩重得體的帥氣造型，早就是眾人心中的最佳男主角。同場的還有擊敗布萊德利庫柏順利拿下本屆英國影藝學院電影獎影帝寶座的Rami Malek，則挑選了路易威登（Louis Vuitton）訂製晚宴服與皮靴出席，黑、白的搭配，加上合身剪裁，十分的俐落有型。
值得一看的還有被網友暱稱為「甜茶」的男星Timothée Chalamet，他挑選了一件似豹紋提花的西裝外套、襯衫，混搭側邊帶有飾邊的黑長褲，出自色彩魔法師的Haider Ackermann手筆 ，果然是花美男才能駕馭的單品。而為了這個英國影壇的盛事，在地的經典男裝品牌dunhill更於典禮前舉辦了英國影藝學院電影製作派對，邀請多位英國出身的明星到場。其中，泰隆艾格頓以品牌的黑色絲絨劍領西裝現身，襯托了他勤於鍛鍊的好身型，都是此次英國影藝學院電影頒獎典禮的一大亮點。
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