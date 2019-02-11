布萊德利庫柏、泰隆艾格頓 英國奧斯卡紅毯來比帥

2019-02-11 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



被譽為「英國奧斯卡」的第72屆英國影藝學院電影獎（British Academy Film Awards）頒獎典禮，讓多位大咖都齊聚，女明星們更是在紅毯上爭奇鬥豔。然而多位男星包括了布萊德利庫柏、Timothée Chalamet和順利拿下影帝的Rami Malek等人也都在同場比帥。

憑著執導和主演《一個巨星的誕生》，布萊德利庫柏好不風光，雖然都只在金球獎和英國影藝學院電影獎陪榜，無緣奪得大獎，然而在紅毯上他身穿Celine黑色正式晚宴西裝，搭配同色漆面皮鞋，前來領取最佳原創音樂獎，穩重得體的帥氣造型，早就是眾人心中的最佳男主角。同場的還有擊敗布萊德利庫柏順利拿下本屆英國影藝學院電影獎影帝寶座的Rami Malek，則挑選了路易威登（Louis Vuitton）訂製晚宴服與皮靴出席，黑、白的搭配，加上合身剪裁，十分的俐落有型。