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從飲食到保養 全家、綠藤生機接軌「純淨保養」趨勢

2019-02-11 16:19經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

近來美國最大彩妝連鎖店 Sephora 推出純淨保養專區、奧斯卡影后葛妮絲 ‧ 派特洛 （Gwyneth Paltrow） 出版純淨保養專書，國際媒體甚至報導天然將讓位給純淨，「純淨保養」（Clean Skincare）儼然已成為未來最重要八大美妝保養趨勢之一，而這股風潮現在也吹向台灣包含通路商全家、保養品牌綠藤生機等都積極倡議，呼籲民眾從飲食一路到保養，以更令人安心的成份和產品，提供人們一種更純淨的生活選擇，接軌這股席捲全球純淨保養風潮。

根據了解，純淨概念源自 2011 年的英國，掀起前所未有「純淨飲食」的風潮，是由零售通路商自主發起，以「減少人工化學添加物、配方簡單、加工製程簡單、資訊透明」為四大原則，涵蓋了全食物、天然 / 有機、非基改等面向，並發行潔淨標章（Clean Label）。此後，連全美最大的天然有機食品連鎖零售商「全食超市 WholeFoods」也導入此標章，提出詳細的不添加的成分（Unacceptable Ingredients for Food），滿足了消費者對純淨飲食的需求。

近年這股「純淨」潮流也影響到美妝保養產業，人們愈加關注肌膚保養成分是否安全。此時「純淨」不再只是一個形容詞，縱觀國際媒體、純淨保養品牌、通路的共同訴求，要歸類為「純淨保養」，品牌必須嚴格把關成分，無論是天然來源、或人工合成的成分，涵蓋「安全無毒」、「透明標示」、「環境永續」三大關鍵元素。

以純淨保養為訴求的的美妝品牌在歐美市場近年來也快速竄起引領潮流，包含： Beautycounter、Drunk Elephant、REN、及奧斯卡影后葛妮絲 ‧ 派特洛所創辦的 GOOP，這些純淨保養品牌對於成分把關皆十分嚴格，並自主揭露不添加成分的清單。

此外，國際美妝龍頭 Sephora 在店內增設純淨保養品牌專區、知名質感選物平台 Credo 專賣純淨保養產品，更表示將開發一個讓消費者更容易查詢產品成分的頁面，足見此風潮的市場影響力。

在台灣，純淨的概念其實早已萌芽，除了多年來一直訴求安全、降低不必要成分的有機天然通路，如主婦聯盟消費合作社與里仁外，目前由全家便利商店攜手慈悅國際導入潔淨標章 （Clean Label） ，訴求添加物減量，並號召上百家食品製造合作夥伴組織 Clean Label 產業聯盟。

在保養品市場，台灣也引進來自英國的純淨保養品牌 REN ，聚焦於「環境永續」面向，倡議「Clean to Skin. Clean to Planet.」。而創立於 2010 年的台灣保養品牌 -綠藤生機，一直以來也以「純淨保養」為核心，嚴格把關產品所添加的每一個成分，並以回歸肌膚真實需求，並關注環境永續為責任。

綠藤生機共同創辦人暨產品研發負責人廖怡雯表示：「綠藤看待一個保養品的品質，不在於它主打的成分有多厲害，而是其中的成分是否可能帶來傷害。因此，純淨，必須簡單，也就是捨棄不必要的成分。」

綠藤生機今（11）日也首度發表「綠藤 FAITH 配方原則」，強調品牌對於成分選用的嚴謹度，不盲目信仰天然，而是盡可能從天然來源中找到更安全的解答。同時也建構了超越 2,400 個「非必要成分清單」，表示綠藤除了不使用歐盟化妝品法規 1,394 項、台灣 341 項禁用成分之外，若成分本身或製程，對於肌膚或環境具有疑慮或風險，綠藤皆不予使用，例如：市售常見的 SLS/SLES、矽靈等。

此外，綠藤對於資訊透明化的責任，也體現在自主揭露成分與配方，不但詳載天然來源比例、按照國際標準將 1% 以上濃度依高到低排列，更於官網發表「綠藤成分說明書」，解析每一個成分來源與用途，幫助消費者選擇對肌膚與環境更安全友善的產品。

台灣純淨保養品牌綠藤生機嚴選成分，首發表「綠藤 FAITH 配方原則」及「綠藤成...
台灣純淨保養品牌綠藤生機嚴選成分，首發表「綠藤 FAITH 配方原則」及「綠藤成分說明書」。 綠藤生機/提供
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全球掀起「純淨」浪潮，成為美妝保養產業新標準，人們愈加關注肌膚保養成分是否安全。...
全球掀起「純淨」浪潮，成為美妝保養產業新標準，人們愈加關注肌膚保養成分是否安全。 綠藤生機/提供
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