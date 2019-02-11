年度最賺女模辣穿短裙 劉雯大長腿完全沒輸

2019-02-11 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



紐約時裝周熱鬧進行中，Longchamp將全新一季定調為一段「探索自我與獨立的旅程」，並把法國傳奇設計大師Andrée Putman與她設計的法航協和號客機黑白三角邊條地毯運用在秀場中，巧妙連結對品牌極具意義的巴黎與紐約兩大城市，帶來一個刻劃瀟灑從容姿態的系列。

除了經典黑與白之外，棕、橘、酒紅等溫暖大地色調貫穿整個系列。幾何、波浪色彩密密麻麻堆疊出鮮明的圖騰，巴黎女郎隨性的女性氣質透過刺繡薄紗、羊毛紗布絲綢連衣裙或褶皺裙呈現，Apaloosa印花則是標誌著紐約都市風格。鏤空或皮革短裙分別與針織背心與絲綢襯衫混搭出剛與柔，寬版的皮革腰封也注入強悍的力量，輕鬆遊走於八○年代的高調與七○年代的隨興之間。

本季另一大重點就是「LGP」新標識，出現在皮革外套、襯衫、長褲等單品上，品牌新款手袋系列La Voyageuse同樣也應用此一概念，展現濃厚的包豪斯風格與紐約迷宮般的網格城市特色。La Voyageuse系列是以攜帶式化妝盒為靈感所打造的，也有不同尺寸可以滿足日常搭配或是旅行需求。指標性的人氣包款LePliage®系列，更首次推出縮小尺寸。各式靴款運用拼接技巧和蟒蛇紋印花皮革等，注入率真與野性之美。