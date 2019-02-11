東京最夯TRUNK BAR來了！2月14日快閃台北

2019-02-11 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



東京TRUNK BAR情人節快閃台北東區EAST END。圖／賦樂旅居提供 分享 facebook 位於東京的TRUNK HOTEL是2017年成立的全新飯店品牌，有別於大多飯店主打「家」的感覺，TRUNK HOTEL 以「社交」為宗旨，致力打造最優質社交環境，讓飯店不只是個飯店。其中，飯店內的酒吧TRUNK BAR有80席座位，經常舉行音樂與美酒等交流活動，成為東京最夯聚會場所。2月14日將舉辦台灣唯一一場「TRUNK BAR X EAST END 」指定客座活動。

客座地點在台北市東區HOTEL PROVERBS Taipei賦樂旅居3樓的EAST END酒吧，此為台灣唯一與國際知名調酒大師Hidetsugu Ueno上野秀嗣共同合作的達人酒吧，2017年更從全亞洲上千家酒吧脫穎而出，位列第39名，榮獲評選亞洲50大酒吧的肯定，也是全台第一間飯店型酒吧獲此殊榮。

東京TRUNK BAR將帶來3款獨家調酒。圖／賦樂旅居提供 分享 facebook Design Hotels首次的台、日調酒師跨國合作，讓日本TRUNK HOTEL x 台灣HOTEL PROVERBS Taipei 兩大精品設計飯店的最夯調酒師玩味調酒。TRUNK BAR調酒師Naoya Mizugish&Ryuichi Saito兩人皆屢獲日本調酒大賞，將帶來3款獨家調酒，搭配EAST END的3款經典調酒。

TRUNK BAR X EAST END客座活動

時間：2/14（四）21:00 - 24:00

低消：800+10%

地址：台北市大安區大安路一段56號3樓

座位數：室內約可容納25人；室外約可容納40人

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康