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華航機師罷工第四天 王浩宇警告：估算明將3、4成班機停飛

開工日下班喝一杯！飯店調酒也買一送一

2019-02-11 15:31聯合報 記者羅建怡╱即時報導

台北六福萬怡酒店也來對抗開工日的Monday Blue！2/11(一)開工日，今天到The Lounge 大廳酒吧，任點一道餐食就能享受「SHOT一口即飲調酒」(1,200元/一組7杯)，買一組送一組，訂位專線：02- 6615-6527，本優惠方案須酌收原價含贈送品之一成服務費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

開工日，下班一起去喝一杯。圖／六福萬怡提供
開工日，下班一起去喝一杯。圖／六福萬怡提供
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開工調酒買一送一，引來網友大讚。圖／六福萬怡提供
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