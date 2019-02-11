開工日下班喝一杯！飯店調酒也買一送一

2019-02-11 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



台北六福萬怡酒店也來對抗開工日的Monday Blue！2/11(一)開工日，今天到The Lounge 大廳酒吧，任點一道餐食就能享受「SHOT一口即飲調酒」(1,200元/一組7杯)，買一組送一組，訂位專線：02- 6615-6527，本優惠方案須酌收原價含贈送品之一成服務費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康