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音樂界傳奇Lenny Kravitz攜手愛女 演繹TUMI經典袋包

2019-02-11 15:17聯合報 記者曾智緯╱即時報導

深受商務旅客愛用的TUMI，這季推出將原為美國軍用的彈道尼龍升級版Alpha 3系列袋包，為使用者呈現經得起時間考驗的商品。而丹麥精品Georg Jensen Men’s則為了即將到來的連假和情人節，提供消費者更多的時尚包款選擇。

1983年TUMI首度採用軍用彈道尼龍製成Ballistic Nylon系列包款，徹底改變了旅遊市場，歷經淬鍊今年更推出升級版Alpha 3系列，並且邀請了音樂界的傳奇Lenny Kravitz和愛女Zoë Kravitz來演繹。品牌以世代銜接以及傳承，強調最初的家庭價值歷經困難成就自我更美好的人生旅程為概念，邀請這對父女一同入鏡拍攝形象廣告。而全新Alpha 3系列，有著更加便捷的設計，除了專為輕量包款需求者設計的Slim後背包，以及商務人士愛用，可作為斜背包手拿包的Slim 3-Way Brief 三用公事包外，還有功能強大可擴展的托特包也是這系列的一大亮點。將採用黑色皮革配黑色彈道尼龍，配以棕色皮革飾邊的礦石灰以及季節限定剛果紅三種不同色彩詮釋不一樣的品牌美學。

另外，Georg Jensen Men’s除了經典INFINITY系列行李箱外，也有許多簡約俐落設計包款，供喜愛簡約設計感的消費者來選擇。像是MUUTOS系列有著簡潔俐落的線條設計，延續品牌一貫的北歐設計概念。PURITY系列無機質感的外觀輪廓，回歸單純的使用體驗，即使外出旅行，也富有摩登感。而針對台灣的消費者，Georg Jensen Men’s也從即日起至2月17日購買指定系列包款，即贈皮革吊牌一套，送完為止。

音樂界傳奇Lenny Kravitz（左）和愛女Zoë Kravitz一同入...
音樂界傳奇Lenny Kravitz（左）和愛女Zoë Kravitz一同入鏡，演繹全新Alpha 3系列袋包。圖／TUMI提供
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TUMI Alpha 3系列剛果印花旅行袋18,800元。圖／TUMI提供
TUMI Alpha 3系列剛果印花旅行袋18,800元。圖／TUMI提供
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TUMI Alpha 3系列公事後背包22,400元。圖／TUMI提供
TUMI Alpha 3系列公事後背包22,400元。圖／TUMI提供
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Georg Jensen Men’s MUUTOS系列限量迷彩色旅行袋15,58...
Georg Jensen Men’s MUUTOS系列限量迷彩色旅行袋15,580元。圖／漢尼爾提供
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TUMI Alpha 3系列礦石灰三用公事包，20,500元。圖／TUMI提供
TUMI Alpha 3系列礦石灰三用公事包，20,500元。圖／TUMI提供
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Georg Jensen Men’s PURITY系列黑色後背包12,380元。...
Georg Jensen Men’s PURITY系列黑色後背包12,380元。圖／漢尼爾提供
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