音樂界傳奇Lenny Kravitz攜手愛女 演繹TUMI經典袋包

2019-02-11 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



深受商務旅客愛用的TUMI，這季推出將原為美國軍用的彈道尼龍升級版Alpha 3系列袋包，為使用者呈現經得起時間考驗的商品。而丹麥精品Georg Jensen Men’s則為了即將到來的連假和情人節，提供消費者更多的時尚包款選擇。

1983年TUMI首度採用軍用彈道尼龍製成Ballistic Nylon系列包款，徹底改變了旅遊市場，歷經淬鍊今年更推出升級版Alpha 3系列，並且邀請了音樂界的傳奇Lenny Kravitz和愛女Zoë Kravitz來演繹。品牌以世代銜接以及傳承，強調最初的家庭價值歷經困難成就自我更美好的人生旅程為概念，邀請這對父女一同入鏡拍攝形象廣告。而全新Alpha 3系列，有著更加便捷的設計，除了專為輕量包款需求者設計的Slim後背包，以及商務人士愛用，可作為斜背包手拿包的Slim 3-Way Brief 三用公事包外，還有功能強大可擴展的托特包也是這系列的一大亮點。將採用黑色皮革配黑色彈道尼龍，配以棕色皮革飾邊的礦石灰以及季節限定剛果紅三種不同色彩詮釋不一樣的品牌美學。