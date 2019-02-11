秦嵐美到紐約去！穿民族風洋裝看Tory Borch秀

2019-02-11 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



美國品牌Tory Burch發表秋冬系列，以知名的黑山學院（Black Mountain College）作為主題，將這個烏托邦式的傳奇教育機構化為靈感注入服飾風格。包括秦嵐、娜歐蜜華茲（Naomi Watts）等中西女星也都現身秀場，紛紛以充滿度假氣息的造型展現春夏清新氛圍。

黑山學院是1933年創立於美國北卡羅來納州（State of North Carolina）山區的藝術學校，1957年因為財務問題所以停止辦學。短短的二十幾年間這所學校因為自由開放的校風和對藝術的重視、實驗性的教學方式，在結束經營後的影響力持續不滅。相當欣賞黑山學院創造力的Tory Burch，在新一季展現更奔放的設計風格，很有年代感的長大衣、色塊拼接、亮片裝飾罩衫斗篷、羽絨外套搭洋裝、波浪領襯衫與條紋西裝的組合等等，時而繽紛時而沉穩俐落，花俏與簡約並存。經典印花也沒有缺席，搭配百褶手法呈現出更繁複細緻的美感。